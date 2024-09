Siatkarska federacja naruszyła własne przepisy. Pierwszy taki przypadek

W sezonie 2023/2024 ekipa ze stolicy Węgier całkowicie zdominowała krajowe rozgrywki, sięgając po trzeci z rzędu dublet (mistrzostwo i Puchar Węgier). Vasas Obuda zanotował przy tym kapitalną serię, osiągając 39 meczów z rzędu bez porażki na krajowym podwórku.

Tegoroczne zmagania będą dla klubu z Budapesztu wyjątkowe, ponieważ w węgierskiej Extralidze kobiet wystąpią... dwie drużyny Vasasu Obuda! Wszystko przez to, że do rozgrywek zgłosiło się zaledwie 7 drużyn spełniających wymogi licencyjne. Tamtejsza federacja, aby skompletować ligę, naruszyła własne przepisy i wyraziła zgodę na to, by mistrzynie kraju wystawiły dwa zespoły.

- To ogromny krok dla mnie i całego zespołu, ale nie chcę nakładać na dziewczyny dodatkowej presji. Jasne jest, że ten sezon będzie dla nas przede wszystkim okazją do nauki, aczkolwiek chciałbym, żeby wszystkie drużyny musiały się solidnie napracować, by urwać nam punkty - powiedział dziennikowi "Nemzeti Sport" Gabor Konig, trener Vasasu II.

Rezerwy ekipy z Budapesztu pokazały już, że są bardzo mocnym zespołem, zajmując drugie, a wcześniej trzecie miejsce w NB1, czyli drugiej lidze węgierskiej.

Co ciekawe, do starcia Vasasu Obuda i Vasasu II dojdzie już w pierwszej kolejce sezonu 2024/2025 Extraligi. Obie drużyny zmierzą się 9 października.