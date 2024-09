To arcyciekawie zapowiadające się starcie. Warszawianie po fatalnym początku sezonu, kiedy w sześciu meczach ponieśli aż pięć porażek i zanotowali jeden remis, pną się w górę tabeli z passą czterech zwycięstw z rzędu. Do tego "Czarne Koszule" awansowały do trzeciej rundy Pucharu Polski, wygrywając na wyjeździe z Chrobrym Głogów 2:1.

Drużyna ze stolicy plasuje się na dziewiątym miejscu, ale jej lokata nie odzwierciedla formy prezentowanej w ostatnich tygodniach. Co innego postawa Termaliki, która jest liderem rozgrywek i jedynym niepokonanym zespołem z bilansem ośmiu zwycięstw i dwóch remisów. W poprzedniej kolejce "Słoniki" podzieliły się punktami z ŁKS-em, mimo prowadzenia 2:0.

Przewaga piłkarzy z Niecieczy nad drugą Wisłą Płock nadal jest bezpieczna i wynosi pięć punktów. Ekipa z Małopolski kilka dni temu poniosła pierwszą w sezonie porażkę - w Pucharze Polski, ulegając u siebie GKS-owi Katowice 1:2.

W poprzednim sezonie oba starcia Polonii z Termaliką kończyły się remisami - w Warszawie 1:1 oraz w Niecieczy 2:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza od godz. 14:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport