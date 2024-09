Nie żyje medalista ME. Był sprawcą "największej niespodzianki w powojennej historii kraju"

Reijo Vahala urodził się 7 marca 1946 roku we wsi Paalijarvi nieopodal miasta Alajarvi. W trakcie sportowej kariery był dwukrotnym mistrzem Finlandii (1966, 1970) i wicemistrzem Europy (1969) w skoku wzwyż. Do historii przeszedł zwłaszcza jego start w mistrzostwach Starego Kontynentu w Atenach, podczas którego dwukrotnie bił rekord kraju (214 cm, a następnie 217 cm) i ostatecznie zakończył zawody na 2. miejscu (co ciekawe, zarówno zwycięzca Walentin Gawriłow z ZSRR, jak i brązowy medalista, Włoch Erminio Azzaro, również zakończyli konkurs z wynikiem 217 cm).

"Zostaliśmy zaskoczeni niezwykle smutną wiadomością. Zmarł Reijo Vahala, członek honorowy Alajarven Ankkurit, srebrny medalista mistrzostw Europy z Aten z 1969 roku. Rodzinie i bliskim sportowca składamy szczere kondolencje" - czytamy na facebookowym profilu klubu.

Jukka Uunila, były prezes Fińskiego Komitetu Olimpijskiego, określił wicemistrzostwo Europy Vahali "największą niespodzianką w powojennej historii Finlandii".

Mimo sukcesów w sporcie Reijo Vahala nie zaniedbał nauki. Z wykształcenia był matematykiem, a po zakończeniu kariery pracował jako menadżer w firmie IT w Tampere.