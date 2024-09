PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Lech Poznań. Relacja live i wynik na żywo

Lech w zmaganiach ligowych spisuje się bardzo dobrze, czego dowodem pozycja lidera tabeli. Tego samego nie można jednak powiedzieć o postawie "Kolejorza" w krajowym pucharze. Poznanianie już w drugiej rundzie odpadli z Resovią Rzeszów, przegrywając 0:1.

Ekipie ze stolicy Wielkopolski pozostaje zatem w tym sezonie już tylko rywalizacja ligowa. Po triumfie Rakowa Częstochowa nad Puszczą Niepołomice, przewaga Lecha stopniała do dwóch punktów. Wygrana z Koroną pozwoli ponownie odskoczyć na kilkupunktowy dystans od drugich "Medalików" i spokojnie czekać na poniedziałkowy wynik trzeciej Cracovii, która do lidera traci trzy "oczka".

Poznanianie będą celować w szóste z rzędu zwycięstwo w lidze i ósmy kolejny mecz bez porażki w Ekstraklasie. Szanse na to są spore, bo rywal nie zachwyca. Co prawda kielczanie awansowali do trzeciej rundy Pucharu Polski, ale dopiero po rzutach karnych wyeliminowali Stal Mielec. Z kolei na niwie ligowej ponieśli niedawno wysoką porażkę w Radomiu z Radomiakiem aż 0:4. W tabeli zawodnicy z województwa świętokrzyskiego plasują się na 14. lokacie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Lech Poznań od godz. 14:45

KN, Polsat Sport