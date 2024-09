Kibice obu drużyn z pewnością pamiętają rywalizację jednych i drugich sprzed dwóch sezonów, gdy Norwid i MKS walczyli o awans do PlusLigi. Wówczas w finale play-off niespodziewanie lepsi okazali się częstochowianie, którzy rok temu zadebiutowali w elicie.

Będzinianie szybko jednak dołączyli do swoich niedzielnych adwersarzy i w tym roku jako beniaminek spróbują zrewanżować się Norwidowi na jego terenie. Goście dotychczas rozegrali dwa spotkania - najpierw pokonali na wyjeździe GKS Katowice 3:0, a następnie przegrali u siebie z PGE Projektem Warszawa 0:3.

Norwid zagrał tylko jeden mecz, w którym uległ przed własną publicznością Ślepskowi Malow Suwałki 1:3. Teraz ekipa spod Jasnej Góry koniecznie musi pokusić się o zwycięstwo, ponieważ walka o utrzymanie w tym sezonie zapowiada się na dramatyczną. Warto bowiem podkreślić, że z PlusLigą żegnają się aż trzy zespoły!

Konfrontacja Norwida z MKS-em to sentymentalna podróż do Częstochowy dla trenera będzinian - Dawida Murka. Były reprezentant Polski to absolutna legenda siatkówki w naszym kraju, ale przede wszystkim w "Świętym Mieście", gdzie przez wiele lat bronił barw AZS-u Częstochowa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Nowak-Mosty MKS Będzin od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport