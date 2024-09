Debiutant w kadrze Michała Probierza. Tak zareagował na powołanie

"Jestem przeszczęśliwy i dumny, to było moje największe marzenie" - tak na pierwsze powołanie do piłkarskiej reprezentacji Polski zareagował środkowy obrońca Jagiellonii Mateusz Skrzypczak. 24-latek jest obecnie podstawowym stoperem i wyróżniającym się zawodnikiem białostoczan.

Skrzypczak to wychowanek Lecha Poznań, w przeszłości młodzieżowy reprezentant kraju. W 2019 roku został włączony do kadry pierwszego zespołu z Poznania, sezon wcześniej zdobył z drużyną grającą w Centralnej Lidze Juniorów tytuł mistrza Polski w tej kategorii wiekowej.

Sezon 2020/21 spędził na wypożyczeniach do Puszczy Niepołomice i Stomilu Olsztyn w 1. lidze. W maju 2022 roku - jako młodzieżowiec - trafił do Jagiellonii. W zespole aktualnych mistrzów Polski zagrał dotąd w 72 spotkaniach, zdobył pięć bramek. W obecnym sezonie jest liderem linii obrony i wyróżniającym się zawodnikiem całego zespołu.

W poniedziałek został powołany przez selekcjonera Michała Probierza do kadry na mecze w Lidze Narodów z Portugalią i Chorwacją (15 i 18 października).

"Jestem przeszczęśliwy i dumny, bo to było moje największe marzenie, zawsze od dziecka. Myślę, że jest to marzenie każdego chłopaka, który gra w piłkę" - powiedział 24-latek klubowym mediom. Dodał, że nie spodziewał się powołania do reprezentacji, choć - jak przyznał - do tego dążył.

"To był mój cel, moje marzenie, ale nie spodziewałem się, nie było też żadnych przecieków. Dowiedziałem się jak wszyscy inni, telefon zaczął mi wibrować strasznie i bardzo się cieszę" - powiedział Skrzypczak.

BS, PAP