To oni szkolili Igę Świątek. Od tenisa juniorskiego do seniorskiego

Iga Świątek w młodym wieku została królową kobiecego tenisa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie trenerzy, którzy prowadzili ją od czasów juniorskich. Oczywiście do tego doszła tytaniczna praca i ogromny talent. To oni szkolili Igę Świątek w jej drodze na szczyt.

Pierwszy trener w Warszawiance



Pierwszym trenerem polskiej mistrzyni był Artur Szostaczko. To on szkolił ją w czasach juniorskich. Młoda Polka rozpoczęła przygodę z tenisem w ośrodku sportowym Warszawianka. Tam na co dzień trenowała na korcie nr 16.

Były trener w wywiadach po latach wspominał, że Iga Świątek od razu przejawiała wielki talent. Pierwsze treningi odbywała już w wieku niespełna siedmiu lat. Od tego czasu minęło ich kilkanaście. Z małej dziewczynki wyrosła na prawdziwą tenisową mistrzynię.

Trenerzy przed wielkimi sukcesami



W okresie juniorskim Iga Świątek miała jeszcze kilku trenerów. Zanim zaczęła osiągać wielkie sukcesy w cyklu WTA, nad jej techniką i umiejętnościami pracowali też: Katerina Urbanowa, Michał Kaznowski i Michał Lewandowski. Bez wątpienia ta trójka miała duży wpływ na to, jak dziś gra najlepsza tenisistka na świecie.

Szkoleniowiec, który poprowadził Polkę do wielkoszlemowego triumfu



Piotr Sierzputowski rozpoczął współpracę z Igą Świątek w maju 2016 roku. Kontynuowana była do grudnia 2021 roku. To wtedy Polka zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. Na przestrzeni blisko sześciu lat współpracy Iga Świątek stała się jedną z najlepszych tenisistek na świecie. Zaczęło się od sukcesów juniorskich, w tym m.in. wygrania Wimbledonu w 2018 roku.

Później przyszły sukcesy w tenisie seniorskim. Największym z nich było zwycięstwo w wielkoszlemowym Roland Garros w 2020 roku. W ten sposób Piotr Sierzputowski został pierwszym trenerem, który poprowadził polską tenisistkę do wygrania w zmaganiach wielkoszlemowych. Rozstanie odbyło się w przyjaznej atmosferze.

Ten trener wprowadził Igę Świątek na szczyt rankingu WTA



Od grudnia 2021 roku trenerem Igi Świątek jest Tomasz Wiktorowski. To szkoleniowiec, który przez lata prowadził Agnieszkę Radwańską. Później współpracował m.in. z Olgą Danilović z Serbii. To właśnie pod jego wodzą Iga Świątek stała się najlepszą tenisistką na świecie i prawdziwą dominatorką. Wspólnie sięgnęli już po cztery wielkoszlemowe tytuły, brązowy medal igrzysk olimpijskich oraz triumf w WTA Finals. Iga Świątek ma szansę na trzecie z rzędu zakończenie roku na pozycji liderki rankingu WTA. Współpraca układa się bardzo dobrze. Wierzymy w to, że przed tym duetem jeszcze wiele wielkich sukcesów.

