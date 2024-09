Jastrzębski Węgiel i PGE Projekt Warszawa zmierzą się w hitowym spotkaniu 4. kolejki siatkarskiej PlusLigi. Który zespół będzie górą w tym meczu? Transmisja TV i stream online meczu Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa we wtorek od godz. 20:30 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

Przed nami kolejne hitowe starcie na początku sezonu PlusLigi! Już we wtorek na boisko wyjdą ekipy Jastrzębskiego Węgla i PGE Projektu Warszawa, które świetnie prezentują się od samego startu rozgrywek i składają poważny akces do gry o mistrzostwo Polski.

Gospodarze to drużyna, która już od wielu lat zapisała się w świadomości kibiców jako jeden z liderów krajowych i europejskich rozgrywek. Zwycięstwo w PlusLidze oraz drugie miejsce w Lidze Mistrzów to wyniki, które mogą robić wrażenie na każdym rywalu. W składzie drużyny Jastrzębskiego Węgla występują m.in. Tomasz Fornal, Łukasz Kaczmarek czy Norbert Huber, co czyni ten zespół niezwykle groźnym.



Nie inaczej będzie po drugiej stronie siatki, gdzie także nie zabraknie wicemistrzów olimpijskich. W składzie PGE Projektu Warszawa wystąpią m.in. Jakub Kochanowski i Bartłomiej Bołądź, a nie można zapomnieć także o innych reprezentantach Polski - Janie Firleju oraz Arturze Szalpuku. Dodatkowo zespół wzmocnił przed sezonem Tobias Brand - niemiecki przyjmujący, który świetnie prezentował się w barwach Bogdanki LUK Lublin. To oznacza, że we wtorek w Jastrzębiu-Zdroju czeka nas prawdziwe starcie siatkarskich gwiazd.



Transmisja TV i stream online meczu Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa we wtorek od godz. 20:30 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Skrót meczu będzie dostępny na Polsatsport.pl i w serwisie YouTube.

PI, Polsat Sport