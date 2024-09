SuperLega wystartowała. Zwycięstwo Perugii, Semeniuk MVP

Perugia, aktualny mistrz Włoch, na inaugurację rozgrywek ligowych odniosła przekonujące zwycięstwo. Najdłuższy i najbardziej zacięty był pierwszy set, w którym zawodnicy trenera Angelo Lorenzettiego prowadzili 21:16, by w krótkim czasie stracić całą przewagę. Goście wyrównali na 22:22, potem mieli nawet piłkę setowa, ale ostatecznie to zespół Semeniuka zwyciężył 29:27.

ZOBACZ TAKŻE: Znakomita forma Wilfredo Leona! Oto jego najlepsze akcje z meczu z Barkomem

W kolejnych dwóch partiach gospodarze zachowywali w końcówkach więcej czujności i po zdobyciu kilkupunktowego prowadzenia utrzymywali je do końca, wygrywając do 22 i do 21, a w całym spotkaniu 3:0.

Semeniuk zdobył najwięcej punktów spośród wszystkich uczestników meczu - 14. Na jego dorobek złożyło się dziewięć skutecznych ataków (9/21 - 43 procent skuteczności, dwa błędy, trzy razy zablokowany), trzy punktowe serwisy oraz dwa bloki.

Poza reprezentantem Polski najlepiej w ekipie "Block Devils" punktowały jej dwie nowe gwiazdy - Argentyńczyk Agustin Loser (11 pkt) i Japończyk Yuki Ishikawa (10). Dla zespołu z Werony najwięcej punktów zdobyli Francesco Sani (11) oraz Mads Kyed Jensen (10).

W drugiej kolejce drużyna Semeniuka zmierzy się na wyjeździe z Soneparem Padwa (6 października).

W pierwszej kolejce poza Perugią zwycięstwa za trzy punkty odnieśli także inni faworyci SuperLegi. Gas Sales Bluenergy Piacenza pokonało 3:1 Valsa Group Modena, a duży udział w wygranej zespołu prowadzonego przez Andreę Anastasiego miał atakujący reprezentacji Włoch Yuri Romano (20 punktów i tytuł MVP). W czterech setach swoje mecz zamknęły także ekipy Cucine Lube Civitanova, która pokonała Sonepar Padwa (25 punktów Adisa Lagumdziji), oraz Itasu Trentino - triumfatorzy ostatniej edycji Ligi Mistrzów wygrali na wyjeździe z Cisterną.

Wicemistrzowie Italii, siatkarze Mint Vero Volley Monza, mieli duże trudności z pokonaniem beniaminka rozgrywek Yuasa Battery Grottazolina. Ostatecznie, po dwóch godzinach i siedemnastu minutach walki, zwyciężyli na terenie rywali 3:2. 30 punktów zdobył w tym meczu atakujący Monzy i reprezentacji Kanady Arthur Szwarc. Tylko o jedno "oczko" mniej zapisał na swoim koncie Serb Dusan Petković, obecnie gracz Grottazzoliny, a przeszłości m.in. Skry Bełchatów i Projektu Warszawa.

Sporą niespodzianką zakończył się mecz Gioelli Prismy Taranto, która w poprzednim sezonie zajęła w lidze dopiero 11. miejsce, z aktualnymi brązowymi medalistami - Allianzem Mediolan. Taranto pewnie wygrało przed własną publicznością 3:0, w setach do 21, 20 i 19. W szeregach zwycięskiej drużyny błyszczeli atakujący Fabrizio Gironi oraz skrzydłowy Brodie Hofer - obaj zdobyli po 15 punktów.

SuperLega, 1. kolejka sezonu 2024/2025

28 września

Cucine Lube Civitanova - Sonepar Padwa 3:1 (25:22, 22:25, 26:24, 25:17)

Najwięcej punktów: Adis Lagumdzija (25), Mattia Bottolo (15) - Marko Sedlacek (14), Veljko Masulović (12)

29 września

Sir Susa Vim Perugia - Rana Werona 3:0 (29:27, 25:22, 25:21)

Najwięcej punktów: Kamil Semeniuk (14), Agustin Loser (11), Yuki Ishikawa (10) - Francesco Sani (11), Mads Kyed Jensen (10)

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena 3:1 (25:18, 21:25, 25:23, 25:23)

Najwięcej punktów: Yuri Romano (20), Stephen Maar (17) - Tommaso Rinaldi (21), Paul Buchegger (16)

Cisterna Volley - Itas Trentino 1:3 (25:22, 23:25, 25:27, 16:25)

Najwięcej punktów: Theo Faure (21), Jordi Ramon (15), Efe Bayram (15) - Alessandro Michieletto (18), Daniele Lavia (16), Flavio

Gualberto (14)

Gioella Prisma Taranto - Allianz Mediolan 3:0 (25:21, 25:20, 25:19)

Najwięcej punktów: Fabrizio Gironi (15), Brodie Hofer (15), Filippo Lanza (12) - Ferre Reggers (13), Yacine Louati (9)

Yuasa Battery Grottazzolina - Mint Vero Volley Monza 2:3 (23:25, 25:16, 30:32, 26:24, 9:15)

Najwięcej punktów: Dusan Petković (29), Oleg Antonov (17) - Arthur Szwarc (30), Luka Marttila (16)

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport