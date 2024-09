Znakomita forma Wilfredo Leona! Oto jego najlepsze akcje z meczu z Barkomem

31-latek zapisał na swoim koncie 19 punktów. Leon był bardzo skuteczny w swoich atakach. Do tego kilkukrotnie umiejętnie kiwał blok rywali. Postawa przyjmującego znacząco przyczyniła się do wygranej lublinian. Drużyna Massimo Bottiego oddała przeciwnikom tylko jednego seta i ostatecznie zapisała na swoim koncie trzecią wygraną w tym sezonie ligowym.

Przyjście Leona do do Bogdanki LUK to jeden z najważniejszych transferów w Pluslidze w ostatnich latach. Reprezentant Polski do tej pory występował poza naszym krajem. Na swoim koncie ma grę w Rosji, Katarze i Włoszech.

Kolejne spotkanie Bogdanka LUK Lublin rozegra 2 października. Siatkarze z Lubelszczyzny zmierzą się u siebie z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Trzy dni później udadzą się do Rzeszowa na mecz z Asseco Resovią.

Najlepsze akcje Wilfredo Leona z meczu Bogdanka LUK Lublin - Barkom Każany Lwów.