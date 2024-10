Kolejna sensacja w Pucharze Polski! Drużyna z Ekstraklasy przegrała z trzecioligowcem

Niżej notowana drużyna gospodarzy wyszła na prowadzenie w 31. minucie gry. Bramkę na 1:0 zdobył Aghvan Papikyan. Unia utrzymała prowadzenie do przerwy. Dziewięć minut po zmianie stron Motor doprowadził do wyrównania. Piłkę do siatki skierował Filip Luberecki.

Trener Mateusz Stolarski szukał sposobów na przechylenie szali zwycięstwa na stronę swojego zespołu. Na boisku pojawili się zawodnicy, którzy na co dzień występują w wyjściowym składzie (m.in. Kaan Caliskaner czy Mbaye Ndiaye). Ostatecznie przed końcem drugiej połowy na tablicy wyników nadal widniał remis 1:1.

Taki sam rezultat utrzymał się również po dogrywce. Stało się jasne, że zwycięzcę tej konfrontacji wyłonią rzuty karne. Obie ekipy dobrze rozpoczęły serię "jedenastek". W końcu jednak ktoś musiał się pomylić. Padło na Caliskanera. Niemiec trafił w poprzeczkę. Przy decydujących uderzeniach piłkarze Unii zachowali zimną krew. Najpierw prowadzenie drużynie dał Szymon Łapiński, a decydującego karnego na gola zamienił Kamil Sabiłło.

Drużyna ze Skierniewic zwyciężyła i sprawiła ogromną niespodziankę - wyeliminowała z rozgrywek ekstraklasowy Motor. Warto wspomnieć, że ekipa z Lublina to nie jedyny z zespół z elity, który w ostatnich tygodniach pożegnał się z Pucharem Polski. Wcześniej z rozgrywek odpadły m.in. Lechia Gdańsk, Cracovia, Lech Poznań czy Raków Częstochowa.

W trzeciej rundzie Pucharu Unia zagra na wyjeździe z GKS Katowice. Podopieczni Kamila Sochy rywalizują w grupie pierwszej Betclic 3 Ligi. Po 10 kolejkach plasują się na czwartej lokacie w ligowej tabeli.

Unia Skierniewice - Motor Lublin 1:1 (1:0, 1:1), karne 5-4. Awans: Unia.

Bramki: 1:0 Aghwan Papikjan (30), 1:1 Filip Luberecki (54).

Żółta kartka – Unia: Paweł Czarnecki, Aghwan Papikjan, Maksymilian Kosior, Damian Makuch, Eryk Woliński, Jakub Kwiatkowski. Motor: Marcel Gąsior, Sebastian Rudol.