Przełom ws. gwiazdy! Kara znacznie skrócona, szykuje się wielki powrót

Paul Pogba może wrócić do gry szybciej, niż zakładano. O skróceniu jego zakazu zadecydował CAS (Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu). Przypomnijmy, że były pomocnik Manchesteru United został został złapany na stosowaniu dopingu i zawieszony na cztery lata.

Pogba otrzymał zgodę na powrót do piłki nożnej po tym, jak CAS skrócił jego czteroletni zakaz gry do 18 miesięcy. W sierpniu po meczu Juventus - Udinese w Serie A francuski pomocnik został poddany badaniom, mimo że nie wyszedł w tym spotkaniu na murawę. Wynik testu okazał się pozytywny - w organizmie Francuza znalazła się zakazana substancja DHEA, która naturalnie zwiększa produkcję testosteronu. Decyzja CAS oznacza, że zawodnik będzie mógł wznowić treningi z Juventusem już w styczniu, a do gry wróci w marcu.

Piłkarz zawsze utrzymywał, że jest niewinny i zapowiedział walkę o swoje dobre imię. Po pięciu miesiącach od zawieszenia, CAS przychylił się do jego odwołania, co jest dużym sukcesem dla zawodnika. Skrócenie kary pozwoli mu na dużo szybszy powrót na boisko, niż zakładano.

Pogba swoją karierę rozpoczął w Manchesterze United, ale to w Juventusie zdobył światową sławę, wygrywając cztery tytuły mistrza Serie A oraz dwukrotnie Puchar Włoch i Superpuchar Włoch. W 2018 roku Pogba odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez reprezentację Francji mistrzostwa świata, strzelając gola w finale przeciwko Chorwacji.