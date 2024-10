Weterani reprezentacji zostaną pożegnani. Oto szczegóły

Polacy zmierzą się z Portugalią (12.10) i Chorwacją (15.10). Oba starcia zostaną rozegrane na PGE Narodowym w Warszawie. Przed spotkaniem z mistrzami Europy z 2016 roku dojdzie do oficjalnego pożegnania Szczęsnego i Krychowiaka.

Świeżo upieczony bramkarz FC Barcelona powrócił z piłkarskiej emerytury, ale jedynie do rozgrywek klubowych. W polskiej kadrze zadebiutował 18 listopada 2009 roku w towarzyskim meczu z Kanadą i od tamtej pory, do momentu zakończenia kariery, rozegrał 84 spotkania w biało-czerwonych barwach. Krychowiak natomiast zaliczył dokładnie 100 występów, co plasuje go na piątym miejscu, pod tym względem, na liście wszech czasów ex aequo z Grzegorzem Lato. Środkowy pomocnik zrezygnował z kontynuowania przygody z reprezentacją na początku kadencji Michała Probierza.

Jak podaje "Przegląd Sportowy", przed rozpoczęciem meczu z Portugalią obaj zawodnicy zostaną uhonorowani przez Cezarego Kuleszę okolicznościowymi koszulkami. Ponadto, na murawie PGE Narodowego pojawią się olbrzymie wersje strojów piłkarzy z ich nazwiskami, a także liczbą meczów rozegranych dla kadry.