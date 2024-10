Droga Roberta Lewandowskiego na szczyt. Kiedy rozpoczęła się jego kariera?

Robert Lewandowski znajduje się na samym szczycie. Jest jednym z najlepszych piłkarzy w XXI wieku. Jednym tchem wymienia się go obok Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. Jak to wszystko się zaczęło? Tak wyglądały pierwsze kroki Roberta Lewandowskiego na piłkarski szczyt.

Pierwsze piłkarskie kroki Roberta Lewandowskiego



Robert Lewandowski przyszedł na świat 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie. Bardzo szybko rozpoczął treningi piłkarskie. Pierwsze miały miejsce w klubie Partyzant Leszno. Później związał się z Varsovią Warszawa. Tam grał do 16. roku życia i czasów juniorskich.

Przejawiał spory potencjał, dzięki czemu szybko zaczął grę na poziomie seniorskim. Jego pierwszym klubem na tym szczeblu była Delta Warszawa. Nie był to łatwy czas dla Roberta Lewandowskiego, ponieważ jako nastolatek stracił ojca, czyli swojego mentora i głównego kibica. Miał wtedy 17 lat.

Zrezygnowała z niego Legia Warszawa



Po nastolatka z Delty Warszawa zgłosiła się Legia Warszawa. Tam trafił do zespołu rezerw. Niestety, nie szło mu tak dobrze. W całym sezonie strzelił tylko dwa gole. Do tego pod koniec rozgrywek doznał poważnej kontuzji. Legia Warszawa zrezygnowała z jego usług, nie doszło do przedłużenia kontraktu.

Kariera młodego zawodnika stanęła na rozdrożu. Na szczęście się nie załamał. W kolejnych latach poszedł po swoje, a zrezygnowanie z jego usług nadal uznawane jest za jeden z największych błędów Legii Warszawa w XXI wieku.

Eksplozja formy w Zniczu Pruszków i transfer do Ekstraklasy



Po wygaśnięciu kontraktu w Legii Robert Lewandowski związał się ze Zniczem Pruszków. Miał wówczas 18 lat i przed sobą perspektywę gry w trzeciej lidze. Tam spisywał się doskonale. Przed dwa sezony z rzędu był najlepszym piłkarzem swojej drużyny.

Dwukrotnie sięgał po koronę króla strzelców, najpierw w sezonie 2006/2007 w trzeciej lidze, a rok później w drugiej lidze. Dobra forma młodego napastnika została zauważona przez mocniejsze kluby. Finalnie trafił do Lecha Poznań i był to strzał w dziesiątkę.

Z Lecha Poznań do wielkiej piłki



Entuzjastą jego talentu był śp. Franciszek Smuda. To ten trener zaufał mu w Lechu Poznań. Kolejorz za jego transfer zapłacił blisko 1,5 miliona euro. Było warto. Już po kilku miesiącach gry w Poznaniu Robert Lewandowski został uznany za największe odkrycie 2008 roku w Polsce przez tygodnik „Piłka Nożna”.

W Poznaniu spędził dwa lata. Razem z Lechem zdobył Puchar Polski, Superpuchar Polski, a także mistrzostwo kraju na zakończenie swojej przygody. W tym ostatnim sezonie został też królem strzelców Ekstraklasy. W międzyczasie zadebiutował w reprezentacji Polski, strzelając swoje pierwsze gole.

Świetne występy w Kolejorzu zaowocowały zainteresowaniem klubów z lig zagranicznych. Wybór padł na Borussię Dortmund.

Tak Robert Lewandowski zaczął budować swoją legendę w piłce na szczeblu międzynarodowym. Wciąż jest skuteczny, będąc podporą FC Barcelony i jednym z najlepszych piłkarzy na świecie w XXI wieku.