Jastrzębski Węgiel idzie jak burza, a tu takie słowa gwiazdora. Tego meczu się obawia

Jastrzębski Węgiel jest rozpędzony. Zanotował cztery zwycięstwa w PlusLidze, a kibice mogą tylko żałować, że formy nie udało się utrzymać w rozegranym w międzyczasie Superpucharze Polski. W tym spotkaniu lepsi okazali się gracze Aluron CMC Warty Zawiercie.

W piątej kolejce mistrzowie Polski wybiorą się do Częstochowy na mecz ze Steam Hemarpol Norwidem. To dużo niżej notowany zespół, który walczy w PlusLidze o zdecydowanie inne cele. Tymczasem w rozmowie z klubowymi mediami libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak podkreślał, że to może być bardzo niebezpieczne spotkanie.

- Tym razem zagramy z zespołem czysto teoretycznie innej klasy, niczego nie ujmując częstochowianom. Właśnie takie mecze są bardzo niebezpieczne - powiedział siatkarz.

- Musimy wyjść na boisko z odpowiednią koncentracją i z pełnym nastawieniem, by pokazać, że nie bez powodu, nie bez przyczyny jesteśmy liderem tabeli - dodał po chwili Popiwczak.

Spotkanie Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Jastrzębski Węgiel rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:30. Transmisja w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.