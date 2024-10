Rosyjscy piłkarze rozpoczęli zgrupowanie. Nikt nie chce z nimi grać

„Wielu nie wie, co reprezentacja zrobi na zgrupowaniu? My też nie wiemy, co będziemy robić” - powiedział dziennikarzom Karpin.

Wcześniej Maksim Mitrofanow, sekretarz generalny Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej (RFU) zapowiedział, że obóz treningowy reprezentacji Rosji nie zostanie odwołany, nawet jeśli drużyna nie znajdzie przeciwnika na mecz towarzyski. Na najbliższe zgrupowanie powołania otrzymało 28 piłkarzy. Jedynym zawodnikiem z zagranicznego klubu jest Aleksandr Gołowin (AS Monaco).

Mitrofanow dodał, że RFU prowadzi negocjacje w sprawie organizacji meczu z Pakistanem. Zespół narodowy tego kraju zajmuje 197. miejsce w rankingu FIFA.

Rosja, wspierana przez Białoruś, po inwazji wojskowej na Ukrainę 24 lutego 2022 roku została wykluczona bądź zawieszona przez wiele organizacji sportowych, w tym FIFA i UEFA. W europejskich pucharach nie występują rosyjskie kluby, a reprezentacja Rosji rozgrywa wyłącznie mecze towarzyskie z rywalami z Azji i Afryki.

