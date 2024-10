Skuteczna gra w końcówkach setów. Pierwsza wygrana wrocławskich siatkarek

Siatkarki #VolleyWrocław wygrały z ITA Tools Stal Mielec 3:0 w meczu 2. kolejki Tauron Ligi. To pierwsze zwycięstwo wrocławskiej drużyny w obecnym sezonie, a siatkarki z Mielca poniosły drugą porażkę.

W pierwszym secie przyjezdne trzymały kontakt z wrocławską ekipą do stanu 18:17. Później popełniły dwa kosztowne błędy, rywalki odskoczyły na trzy oczka (20:17) i nie oddały przewagi, wygrywając 25:20. Losy drugiej odsłony ważyły się do samego końca i do jego rozstrzygnięcia potrzebna była gra na przewagi. Ataki Anny Bączyńskiej i Anny Lewandowskiej rozstrzygnęły ją na korzyść gospodyń.

W trzecim secie przewagę miały mielczanki (7:11, 17:19), ale w końcówce znów górą była ekipa #VolleyWrocław. Atak Bączyńskiej i błąd rywalek w kolejnej akcji zakończyły rywalizację (25:23).

Najwięcej punktów: Diaris Perez (14), Wiktoria Kowalska (13), Anna Bączyńska (10) – #VolleyWrocław; Oliwia Sieradzka (16), Emilia Mucha (10) – Stal. MVP: Martyna Łazowska.

W pierwszej kolejce siatkarki #VolleyWrocław przegrały na wyjeździe z ŁKS Commercecon Łódź 0:3. ITA Tools Stal Mielec uległa u siebie 0:3 PGE Grot Budowlanym Łódź.

#VolleyWrocław – ITA Tools Stal Mielec 3:0 (25:20, 26:24, 25:23)

#VolleyWrocław: Anna Lewandowska, Martyna Łazowska, Diaris Perez, Judyta Gawlak, Wiktoria Kowalska, Anna Bączyńska – Anna Pawłowska (libero) oraz Kinga Stronias, Aleksandra Gancarz. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

Stal: Emilia Mucha, Agata Milewska, Oliwia Sieradzka, Katarzyna Bagrowska, Gabriela Ponikowska, Pola Janicka – Klaudia Łyduch (libero) oraz Zuzanna Kuligowska, Aleksandra Walczak, Izabela Dąbrowska. Trener: Mateusz Grabda.