Były piłkarz żąda pieniędzy od Barcelony! Domaga się kilku milionów euro

Przypomnijmy, że utytułowany napastnik musiał przedwcześnie zakończyć sportową karierę z powodu choroby serca. Decyzję w tej sprawie ogłosił w grudniu 2021 roku, a zatem w wieku 33 lat. Jak informuje "Mundo Deportivo", Aguero miał w umowie zapis, który umożliwiał mu otrzymanie trzech milionów euro rekompensaty. Było to związane z zakończeniem współpracy z powodów zdrowotnych przed końcem kontraktu. Argentyńczyk wciąż nie otrzymał pieniędzy, dlatego postanowił wkroczyć na drogę prawną.

Pierwsze spotkanie między przedstawicielami "Dumy Katalonii" a byłym piłkarzem odbyło się 21 czerwca. Uczestniczył w nim mediator, ale wówczas nie udało się wypracować porozumienia. Ponadto sprawę ciągle rozpatruje jeden z sądów społecznych. Aguero nie zamierza odpuszczać i kontynuuje walkę o odszkodowanie. Na razie trudno przewidzieć, jak ta sprawa się zakończy.

Urodzony w Buenos Aires zawodnik trafił do Europy w 2006 roku. Został wówczas graczem Atletico Madryt, w którym spędził pięć lat. Następnie przeniósł się do Manchesteru City. W barwach "The Citizens" występował przez dekadę. W tym czasie pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii, a do tego dołożył jeszcze kilka innych krajowych trofeów. Jednocześnie zapracował na miano jednej z największych legend klubu z Etihad Stadium. Wystarczy wspomnieć, że jest jego najlepszym strzelcem w historii - w meczach o stawkę zdobył 260 bramek.

W 2021 roku Aguero zamienił Manchester na Barcelonę. W zespole "Dumy Katalonii" zagrał jednak tylko pięć razy i strzelił tylko jednego gola (w meczu z Realem Madryt). Ostatni mecz w karierze rozegrał 30 października 2021 roku przeciwko Deportivo Alaves. W międzyczasie okazało się, że Argentyńczyk zmaga się z poważną chorobą serca, która uniemożliwia mu grę na wysokim poziomie. W grudniu miną trzy lata odkąd Aguero oznajmił światu, że kończy sportową karierę.