Dostał niespodziewane powołanie. To nagroda za świetne występy

Do meczu Ligi Narodów Polska - Portugalia pozostało już tylko pięć dni. Tuż przed zgrupowaniem doszło do roszad w kadrze i powołany został bramkarz Kacper Trelowskim. Kim jest i jak radzi sobie na boisku?

Kontuzje komplikują plan Michała Probierza



Ostatnia kolejka ligowa przed zgrupowaniem reprezentacji Polski ułożyła się pechowo dla kilku Biało-Czerwonych. Z powodu urazów na kadrę nie przyjadą:

- Mateusz Skrzypczak,

- Kacper Kozłowski,

- Bartłomiej Drągowski.

Komplikuje to plany Michała Probierza, który już dokonał pierwszej korekty. W miejsce kontuzjowanego Drągowskiego do drużyny narodowej powołał 21-letniego Trelowskiego, czyli bramkarza Rakowa Częstochowa. To spore zaskoczenie.

Kim jest Kacper Trelowski?



Trelowski urodził się 19 sierpnia 2003 roku i wychował w Częstochowie, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki na boisku. W czasach juniorskich związany był kolejno z Ajaksem Częstochowa i APN Częstochowa, aż trafił do drużyn młodzieżowych Rakowa. Jego kariera rozwijała się harmonijnie i stopniowo pokonywał kolejne szczeble. Na swoim koncie ma już mistrzostwo Polski i Puchar Polski, a to dopiero początek.

Dwa wypożyczenia w karierze



Do seniorskiej drużyny Rakowa Częstochowa Trelowski trafił w 2019 roku, w wieku 16. lat, jednak na swoją szansę musiał trochę poczekać. Dwa sezony spędził na wypożyczeniach:

· w sezonie 2020/2021 w drugoligowym Sokole Ostróda,

· w sezonie 2023/2024 w ekstraklasowym Śląsk Wrocław, gdzie przegrał walkę o miejsce w bramce z Rafałem Leszczyńskim i zagrał tylko w jednym meczu.

Po sezonie wrócił do Rakowa.

Przebojem wskoczył do bramki Rakowa



Nieoczekiwanie w rozgrywkach Trelowski okazał się pierwszym wyborem Marka Papszuna w bramce Rakowa Częstochowa. Pierwotnie jako jedynka pod Jasną Górę sprowadzany był Norweg Kristoffer Klaesson, jednak podczas treningu wypadł tak źle, że rozwiązano z nim kontrakt.

Trelowski wykorzystał szansę i przebojem wskoczył do bramki. Spisuje się świetnie. Jest pewnym punktem Rakowa Częstochowa, który w tym roku chce walczyć o odzyskanie tytułu mistrza Polski. Do tej pory zagrał we wszystkich 11. kolejkach Ekstraklasy oraz w meczu Pucharu Polski. Aż w 8. z 12. meczów zachował czyste konto.

Nagroda za dobre występy w Ekstraklasie



Dobra dyspozycja młodego Trelowskiego zaowocowała zainteresowaniem ze strony selekcjonera reprezentacji Polski, Michała Probierza. Bramkarz Rakowa skorzystał na kontuzji bardziej doświadczonego Bartłomieja Drągowskiego z Panathinaikosu i w jego miejsce został powołany do kadry na najbliższe mecze Ligi Narodów.

Trelowski jedzie głównie po naukę. O miejsce w bramce reprezentacji powinni walczyć Marcin Bułka i Łukasz Skorupski, jednak kto wie, czy już niedługo realną konkurencją dla nich nie stanie się właśnie Trelowski?

W najbliższych dniach Polacy zagrają kolejno 12 października z Portugalią i 15 października z Chorwacją. Stawką tych spotkań będą cenne punkty w Lidze Narodów.