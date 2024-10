Przełom u Świątek, media informują. Oto nowy trener Polki

Współpraca Świątek z trenerem Wiktorowskim trwała od grudnia 2021 roku. To szkoleniowiec, który przez lata prowadził Agnieszkę Radwańską. Później współpracował m.in. z Olgą Danilović z Serbii. Pod jego wodzą Iga Świątek stała się najlepszą tenisistką na świecie i prawdziwą dominatorką. Wspólnie sięgnęli po cztery wielkoszlemowe tytuły, brązowy medal igrzysk olimpijskich oraz triumf w WTA Finals.

W piątek 4 października Polka poinformowała w mediach społecznościowych o zakończeniu tej współpracy.

"Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed trzema sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia. Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam. Naszym celem było zostanie nr 1 na świecie i to Trener pierwszy wypowiedział to na głos. Mierzyliśmy wysoko, na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać i wraz z Trenerem wygraliśmy kilkanaście turniejów, w tym kolejne cztery Wielkie Szlemy" - napisała raszynianka.

W dalszej części swojego oświadczenia Świątek przyznała, że rozpoczęły się już poszukiwania nowego szkoleniowca. Jak dodała - chce spróbować czegoś nowego i postawić na fachowca zza granicy. Media spekulowały w ostatnich dniach, że może chodzić o Wima Fissette'a. To trener, który w przeszłości pracował z Simoną Halep, Wiktorią Azarenką, Sarą Errani Naomi Osaką.

Tymczasem właśnie dostaliśmy nowe informacje. Portal Sport.pl donosi, że Świątek zdecydowała się na treningi pod okiem tymczasowego szkoleniowca. Został nim Tomasz Moczek, czyli dotychczasowy sparingpartner Polki.

W sztabie raszynianki pozostał także Maciej Ryszczuk, który jest jej fizjoterapeutą.