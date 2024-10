ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra z drużyną Steam Hemarpol Norwid Częstochowa w zaległym spotkaniu 2. kolejki PlusLigi. Kiedy i o której godzinie mecz? Kto wygra to starcie? Relacja live i wynik na żywo z meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Steam Hemarpol Norwid Częstochowa na Polsatsport.pl.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rozpoczęła sezon od wyjazdowej porażki 0:3 z PGE Projektem Warszawa. W kolejnych spotkaniach odniosła jednak zwycięstwa – 3:1 z Indykpolem AZS Olsztyn oraz 3:0 z Treflem Gdańsk. Trener Andrea Giani ma jednak kłopoty kadrowe. W Gdańsku nie mogli wystąpić Bartosz Kurek, który nie wrócił jeszcze do gry po urazie oka w inauguracyjnym spotkaniu oraz Rafał Szymura i Mateusz Poręba. Jak kędzierzynianie zaprezentują się w pierwszym domowym meczu w Hali Azoty?

Steam Hemarpol Norwid Częstochowa to sprawca największej sensacji początku rozgrywek PlusLigi. W 5. kolejce siatkarze spod Jasnej Góry pokonali u siebie Jastrzębski Węgiel 3:2 i była to pierwsza ligowa porażka mistrzów Polski w tym sezonie. We wcześniejszych spotkaniach Norwid przegrał 1:3 ze Ślepskiem Malow Suwałki i pokonał 3:0 Nowak-Mosty MKS Będzin. Obie drużyny mają więc taki sam bilans meczów – 2 zwycięstwa i 1 porażka.

Drużyna z Częstochowy zadebiutowała w PlusLidze w 2023 roku. Obie ekipy rozegrały między sobą dotychczas dwa ligowe spotkania. W poprzednim sezonie ZAKSA wygrała na wyjeździe 3:0, ale przegrała u siebie 1:3.

W pierwotnym terminie mecz ZAKSA – Norwid miał zostać rozegrany w piątek 20 września. Spotkanie odwołano wówczas z powodu wprowadzenia na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego stanu klęski żywiołowej.

Relacja live i wynik na żywo z meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Steam Hemarpol Norwid Częstochowa we wtorek 8 października o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.