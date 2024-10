Efektowny hat-trick reprezentanta Polski! Pewne zwycięstwo polskiej kadry

Najpierw reprezentacja Polski U-17 udanie rozpoczęła walkę o wyjazd na mistrzostwa Europy, a następnie kadra do lat 19 również wygrała swój pierwszy mecz kwalifikacyjny do ME. Drużyna U-19 ograła 6:0 Maltę, a hat-trickiem popisał się Daniel Mikołajewski.

To był dobry dzień dla polskich piłkarzy, jeśli chodzi o występach w juniorskich kadrach. Najpierw reprezentacja do lat 17 rozbiła Armenię aż 8:0, udanie rozpoczynając walkę o wyjazd na mistrzostwa Europy. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Oliwier Siniawski.

Kilka godzin później swój mecz w ramach eliminacji ME rozegrała kadra do lat 19. Młodzi polscy piłkarze ograli Maltę 6:0. W tym spotkaniu polski napastnik również zanotował hat-tricka - tym razem był to Daniel Mikołajewski, na co dzień grający w Zagłębiu Lubin na wypożyczeniu z włoskiej Parmy.

Podczas październikowego turnieju "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Gibraltarem (12 października, g. 18:00 w Stalowej Woli) oraz Turcją (15 października, g. 13:00 w Stalowej Woli).

Malta - Polska 0:6 (0:2)

Bramki: Mikołajewski 30, 45, 62, Orlikowski 59, Rybak 82, Nowakowski 85

