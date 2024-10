Popis Magdaleny Fręch! W ćwierćfinale czeka już Aryna Sabalenka

Polka rozpoczęła to spotkanie perfekcyjnie. Przez bardzo długi czas nie popełniła ani jednego błędu. Grała bardzo spokojnie, mądrze i konsekwentnie. Po zaledwie 20 minutach było już 5:0. Kolejny gem padł łupem Brazylijki, która zaczęła odrabiać straty. Przewaga Fręch okazała się jednak na tyle duża, że łodzianka mogła grać z dużym spokojem. W premierowej odsłonie wygrała 6:3.

ZOBACZ TAKŻE: Federer skomentował decyzję Nadala. Piękne słowa, łzy same napływają do oczu

Na samym początku drugiej partii panie zaprezentowały widzom wielkie emocje. Pierwszy gem trwał aż 16 minut. Finalnie po wielu break-pointach i szansach na przełamanie, lepsza okazała się Haddad Maia. Ta rozgrywka zapowiadała wielkie emocje. Fręch po raz kolejny pokazała jednak moc. Mimo że obie zawodniczki grały na wycieńczenie, to ostatnie słowa zazwyczaj należały do Polki. Brazylijka była bezradna wobec tak dobrze dysponowanej rywalki. Po godzinie i 40 minutach łodzianka wygrała całe spotkanie i awansowała do kolejnej rundy.

W ćwierćfinale rywalką Fręch będzie Aryna Sabalenka, która w trzeciej rundzie wygrała z Julią Putincewą 1:6, 6:4, 6:0.

Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia 2:0 (6:3, 6:2)