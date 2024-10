Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego. Nawiązali do Ronaldo

Już w sobotę 12 października dojdzie do starcia Polski z Portugalią w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA. Kibice zacierają ręce na pojedynek dwóch wielkich gwiazd - Roberta Lewandowskiego i Cristiano Ronaldo. Do tego tematu odniosła się również hiszpańska prasa, która kapitana naszej kadry nazywa "uczniem" legendy Realu Madryt.

Obu piłkarzy wiele łączy. Obaj są już bardzo doświadczeni, ale wciąż nie rezygnują z gry w kadrze, będąc kapitanami swoich reprezentacji. Lewandowski to obecna gwiazda La Liga, który walczy o drugą w karierze koronę króla strzelców tych rozgrywek. Ronaldo to absolutna legenda tych zmagań, który trzykrotnie był najlepszym goleadorem Primera Division.

Jeden i drugi mają na koncie wiele indywidualnych i drużynowych wyróżnień. Polak i Portugalczyk darzą się wielkim respektem za dotychczasowe dokonania. Ostatnio Lewandowski w pochlebnych słowach wypowiedział się na temat trzy lata starszego kolegi po fachu, co nie umknęło uwadze hiszpańskich mediów.

- Mam olbrzymi szacunek do Cristiano za to, co osiągnął w swojej karierze. Jego ambicja, biorąc pod uwagę, że ma już prawie 40 lat, jest godna podziwu. Jego wyczyny na stałe zapiszą się w historii, tak samo jak poświęcenie, z którego możemy wszyscy brać przykład - rzekł niedawno Polak.

"Mundo Deportivo" zacytowało wypowiedź 36-latka, nazywając go "uczniem Ronaldo". Hiszpańscy dziennikarze podkreślają, że Lewandowski przeżywa drugą młodość, będąc liderem strzelców La Liga. W tym sezonie strzelił już dziesięć goli w dziewięciu meczach. Do tego dorzucił dwa trafienia w Champions League. W sobotę dojdzie zatem do starcia dwóch piłkarzy, którzy mimo upływu lat, nadal wzbudzają gigantyczne emocje wśród fanów.