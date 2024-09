Nie chcą dzieci Cristiano Ronaldo. Ogromny problem portugalskiej gwiazdy

Cristiano Ronaldo ma ogromny problem. Rodzice uczniów, uczęszczających do prestiżowej prywatnej szkoły w Lizbonie, zakomunikowały dyrekcji, że... nie chcą u siebie w placówce dzieci portugalskiej gwiazdy.

Napastnik saudyjskiego Al-Nassr przygotowuje się powoli do życia po rozbracie z futbolem. Ronaldo już kilka lat temu zapowiadał, że zamierza wrócić na stałe do Portugalii i poczynił już w tym kierunku poważne kroki. Były as Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu kupił okazałą posiadłość w Cascais nieopodal Lizbony, a teraz zaczął również myśleć o szkole dla swoich dzieci.

Jeden z najlepszych piłkarzy wszech czasów postanowił posłać swoje pociechy do prestiżowej prywatnej szkoły Saint Julian's w stolicy kraju, ale jego decyzja spotkała się z... protestami rodziców uczniów, uczęszczających do tej placówki. Twierdzą oni, że obecność dzieci słynnego sportowca sprawi, iż pod szkołą będą się kręciły tabuny paparazzich oraz innych osób, których obecność może zagrażać bezpieczeństwu uczniów.

Jak podają hiszpańskie media, protesty rodziców spotkały się ze zrozumieniem dyrekcji szkoły, która miała odmówić przyjęcia dzieci Cristiano Ronaldo!

"Ze względu to, że Cristiano i Georgina pragną zapewnić swoim dzieciom najlepszą międzynarodową edukację, szkoła Saint Julian's byłaby idealnym rozwiązaniem. Uniemożliwiono im jednak posłanie do niej swoich pociech" - podaje dziennik "ABC".

Kontrakt Ronaldo z Al-Nassr wygasa latem 2025 roku. Nie wiadomo na razie, czy Portugalczyk zdecyduje się kontynuować grę w Arabii Saudyjskiej, wróci do Europy, czy zakończy karierę.

Portugalczyk ma pięcioro dzieci: Cristiano juniora, Mateo i Evę Marię (tożsamość ich matki nie jest powszechnie znana, a media podawały, że urodziła je opłacona przez Ronaldo surogatka) oraz Alanę Martinę i Bellę Esmeraldę, których matką jest Georgina Rodriguez, obecna partnerka piłkarza.