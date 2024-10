Linette rozpoczęła zmagania w Chinach od wygranej z Ludmiłą Samsonową 6:2, 6:3, co już można było uznać za niespodziankę, ponieważ Rosjanka przystąpiła do turnieju rozstawiona z numerem jedenastym.

W kolejnej rundzie 32-letnia tenisistka zmierzyła się z Łesią Curenko. Ukrainka borykała się z problemami zdrowotnymi i przy stanie 2:5 zrezygnowała z dalszej gry. To dało awans Linette do trzeciej rundy, w której czekała Daria Kasatkina. Będąca turniejową "ósemką" oraz na 11. miejscu w rankingu WTA rosyjska zawodniczka została stłamszona przez Polkę, która wygrała pewnie 6:2, 6:3.

Po wyeliminowaniu trzech przeciwniczek ze wschodu nadszedł czas na rywalizację z Coco Gauff. Amerykanka należy do ścisłej światowej czołówki. To czwarta "rakieta" świata i triumfatorka niedawnego turnieju WTA w Pekinie. Z Linette miała okazję zmierzyć się trzy lata temu podczas US Open, wygrywając 5:7, 6:3, 6:4. Być może Polka pokusi się o rewanż i sprawi kolejną niespodziankę, awansując do półfinału zmagań w Wuhan.

Dobra postawa Linette w Chinach sprawi, że Polka będzie mogła liczyć na awans w rankingu WTA, w którym obecnie plasuje się na 45. pozycji. W tym "wirtualnym" jest już na 39. miejscu.

Kiedy mecz Linette - Gauff? O której godzinie?

Mecz 1/4 finału turnieju WTA w Wuhan pomiędzy Magdą Linette a Coco Gauff zaplanowany został na piątek 11 października. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana. Kiedy organizatorzy ją podadzą, natychmiast zaktualizujemy ten tekst.

KN, Polsat Sport