Portugalczycy szykują niespodziankę na mecz z Polakami? Gwiazdor uchylił rąbka tajemnicy

Zarówno podczas konferencji prasowej w Lizbonie, jak i po jej zakończeniu w trakcie rozmów z dziennikarzami Fernandes wskazywał na możliwość sprawdzenia wariantu z pięcioma obrońcami, co mogłoby zaskoczyć Biało-Czerwonych.

- W meczu z Polską możemy mieć mniej ataków na bramkę rywala i prawdopodobnie mniej okazji strzeleckich. Należy spodziewać się za to dużego ruchu w środku pola - wskazał zawodnik Manchesteru United.

Jak zaznaczył, Polska jest zespołem silnym fizycznie i groźnym przy stałych fragmentach gry, co będzie starać się wykorzystać w spotkaniu na PGE Narodowym w Warszawie.

- Polska to zespół z wielkimi nazwiskami, które grają dziś w najlepszych ligach świata - ocenił Bruno Fernandes.

Nie zgodził się z opinią, że to on i koledzy będą faworytem sobotniej potyczki, za to podkreślił, że nikt w ekipie z Półwyspu Iberyjskiego nie zamierza lekceważyć polskiego rywala.

- Polscy wprawdzie nie wyszli z grupy podczas tegorocznych mistrzostw Europy, ale my też nie osiągnęliśmy podczas tego turnieju postawionych sobie wcześniej celów - zauważył.

Dodał, że od kilku lat reprezentacja Portugalii to "silny zespół", ale teraz przyszedł czas pewnego "odmładzania".

- Ten proces przebiega dobrze, ale musi potrwać - zaznaczył piłkarz, który mając 30 lat i 73 występy w narodowych barwach w dorobku jest jednym z najbardziej doświadczonych graczy reprezentacji Portugalii.

- Z kilkoma zawodnikami, którzy mają mniej występów w kadrze, miałem już jednak okazję grać wcześniej w kadrze młodzieżowej do lat 21 - przypomniał.

Po dwóch kolejkach rywalizacji w grupie A1 Ligi Narodów prowadzi Portugalia z sześcioma punktami. O trzy mniej mają Chorwacja i Polska, a stawkę zamyka Szkocja z zerowym dorobkiem.

PAP