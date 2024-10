Spektakularna rywalizacja w Katowicach! Polak pierwszym liderem

W piątkowe popołudnie uczestnicy Rajdu Śląska ruszyli z parku serwisowego na Stadionie Śląskim do centrum Katowic, gdzie najpierw spotkali się z kibicami na ulicy Dworcowej, a następnie wzięli udział w ceremonii rozpoczęcia zawodów – finałowej rundy mistrzostw Europy.



Poranek najlepsze rajdowe załogi Europy spędziły w Zabrzu-Mikulczycach, gdzie rozegrano odcinek kwalifikacyjny GZM. Wyniki starcia na nieco ponad 3-kilometrowej próbie decydowały o kolejności startu do sobotnich odcinków specjalnych. W asfaltowym rajdzie większość kierowców woli ruszać do rywalizacji na początku stawki, by jechać po czystej, niezabrudzonej przez poprzedzające załogi drodze.



Najlepszym czasem w Zabrzu błysnęli Francuzi - Mathieu Franceschi/Andy Malfoy (Skoda Fabia RS Rally2, 1:43,1 s). Za wiceliderami mistrzostw Europy uplasowali się Włosi – Andrea Mabellini i Virginia Lenzi (Skoda Fabia RS Rally2), wolniejsi od zwycięzców o zaledwie 0,18 s. Najszybszymi z Polaków byli Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2), walczący o tytuł wicemistrzów Starego Kontynentu. Dwukrotni triumfatorzy Rajdu Śląska osiągnęli czas o 0,389 s gorszy niż Mabellini i Lenzi.



Marczyk w swoim żywiole na ulicach Katowic



Największą atrakcją w harmonogramie pierwszego dnia Rajdu Śląska był wieczorny odcinek specjalny wyznaczony w ścisłym centrum Katowic, współgospodarza imprezy. Zawodnicy rywalizowali na obleganej przez kibiców trasie o długości 1,85 km, która wiodła tuż przy Spodku i w katowickiej Strefie Kultury. Czołowi zawodnicy ruszali do niej w odwróconej kolejności – od najsłabszych do najmocniejszych samochodów.



Nie wszyscy kierowcy lubią krótkie, lecz widowiskowe miejskie odcinki. Nie należy do nich Mikołaj Marczyk, który świetnie sobie radzi na tego typu próbach. Łodzianin wygrywał już m.in. próbę Rajdu Śląska rozgrywaną pod Stadionem Śląskim, a dziś do listy oesowych triumfów dołożył też triumf w Katowicach. Wraz z Szymonem Gospodarczykiem wykręcił najlepszy czas – 1:41,4 s.



0,2 s dłużej jechali Andrea Mabellini i Virginia Lenzi. Trzeci rezultat należał do nowozelandzkiej załogi Hayden Paddon/John Kennard, którzy stracili do Polaków 0,9 sekundy. W czołowej piątce oesu inaugurującego finałową rundę FIA ERC uplasowali się także Simone Tempestini i Francesca Maior (Skoda Fabia RS Rally2, +1,1 s) oraz Mathieu Franceschi i Andy Malfoy (Skoda Fabia RS Rally2, +1,6 s) – jedyna załoga, która może wyprzedzić Paddona i Kenarda w wyścigu po tytuł mistrzów Starego Kontynentu.



W stawce RSMP, za Marczykiem i Gospodarczykiem uplasowali się faworyci do tytułu mistrzów Polski – bracia Jarek i Marcin Szejowie (Skoda Fabia Rally2 evo), wolniejsi o 1,8 s. Trzeci czas zanotowali Łukasz Byśkiniewicz i Daniel Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 evo), którzy w ubiegłym roku byli najszybsi na ulicach Katowic.



W gronie zawodników w samochodach klasy Rally3 najlepszym czasem błysnęli Hubert Kowalczyk i Michał Kuśnierz (Ford Fiesta Rally3), niezgłoszeni do rundy mistrzostw Europy. 18-letni Polak był szybszy m.in. od Mille Johanssona – świeżo upieczonego mistrza Europy juniorów.



Z kolei wśród załóg dysponujących samochodami z napędem na jedną oś pierwszymi liderami zostali Davide Pesavento z Flavio Zanellą (Peugeot 208 Rally4). Marek Nowak i Adam Grzelka (Opel Corsa Rally4) wykręcili najlepszy czas w krajowej klasyfikacji 2WD.



Czas na ściganie na południu regionu



W sobotę rywalizacja przeniesie się na sprawdzone i doceniane przez zawodników trasy na południu województwa. Po wyjeździe z porannego serwisu na Stadionie Śląskim zawodnicy pojadą do Jastrzębia-Zdroju, by tam zmierzyć się na odcinku specjalnym o długości 17,04 km (start o 9:00). Kolejny w programie jest OS Ochaby w gminie Skoczów (10,8 km, od 10:00), a sekcję zakończy starcie w gminie Jasienica, gdzie wyznaczono blisko 20-kilometrową próbę (19,78 km, od 11:00). Po trzech oesach zawodnicy wrócą do serwisu w Chorzowie, gdzie będzie 30-minut na naprawę ew. usterek, poprawienie ustawień samochodu czy też wybranie innego rodzaju opon. Po przerwie załogi ponownie pokonają trzy wspomniane odcinki. Popołudniowe przejazdy będą się rozpoczynać odpowiednio o 15:15, 16:15 i 17:15.



Współorganizatorem Rajdu Śląska jest Stadion Śląski, dzięki czemu na tym wielofunkcyjnym obiekcie zlokalizowana będzie nie tylko baza rajdu i park serwisowy, lecz także jeden z odcinków specjalnych. Sobotni etap zakończy widowisko na błoniach "Kotła Czarownic", gdzie wytyczono lubiany przez kibiców oes o długości 1,5 km. Start tej próby zaplanowano na godzinę 19:30.



Rajd Śląska – klasyfikacja FIA ERC po OS 1 (Katowice):



1. Marczyk/Gospodarczyk (POL/POL, Skoda Fabia RS Rally2) 1:41,4 s

2. Mabellini/Lenzi (ITA/ITA, Skoda Fabia RS Rally2) +0,2 s

3. Paddon/Kennard (NZL/NZL, Hyundai i20N Rally2) +0,9 s

4. Tempestini/Maior (ROU/ROU, Skoda Fabia RS Rally2) +1,1 s

5. Franceschi/Malfoy (FRA/FRA, Skoda Fabia RS Rally2) +1,6 s

6. Szeja/Szeja (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 Evo) +1,8 s

7. Bonato/Bolloud (FRA/FRA, Citroen C3 Rally2) +1,9 s

8. Byśkiniewicz/Siatkowski (POL/POL, Skoda Fabia Rally2 evo) +2,6 s

9. Armstrong/Treacy (IRL/IRL, Ford Fiesta Rally2) +4,0 s

=. Gabryś/Syty (POL/POL, Skoda Fabia RS Rally2) +4,0 s



Rajd Śląska – klasyfikacja RSMP po OS 1 (Katowice):



1. Marczyk/Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2) 01:41,4 s

2. Szeja/Szeja (Skoda Fabia Rally2 evo) +1,8 s

3. Byśkiniewicz/Siatkowski (Skoda Fabia Rally2 evo) +2,6 s

4. Gabryś/Syty (Skoda Fabia RS Rally2) +4 s

5. Grzyb/Binięda (Skoda Fabia RS Rally 2) +4,3 s

6. Matulka/Dymurski (Skoda Fabia Rally2 evo) +5,2 s

7. Laskowski/Kuśnierz (Ford Fiesta Rally3) +5,6 s

8. Kołtun/Pleskot (Skoda Fabia RS Rally2) +5,7 s

9. Krotoszyński/Sadowski (Skoda Fabia Rally2 evo) +11 s

10. Kwiatkowski/Kozdroń (Škoda Fabia R5 evo) +11,9 s

Informacja prasowa