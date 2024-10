Pierwsza taka sytuacja w historii! Ta impreza zadecyduje o mistrzostwie

Droga zawodnika z Antypodów po mistrzostwo to nie tylko 14 odcinków specjalnych Rajdu Śląska, lecz także 17 728 km, jakie dzieli bazę zawodów na Stadionie Śląskim od Cromwell – miasta w regionie Otago, w którym mieszka Paddon.

Nowozelandczyk ścigał się już w Polsce i to z sukcesami. Były kierowca fabrycznego zespołu Hyundaia dwukrotnie stawał na podium Rajdu Polski – w sezonach 2016 i 2017, kiedy impreza była rundą światowego czempionatu.

Szanse na końcowy triumf (maksymalnie 35 pkt do zdobycia) zachował także francuski kierowca Mathieu Franceschi, wicelider punktacji, który musi jednak liczyć na nienajlepszy występ Nowozelandczyka.

W walce o wicemistrzowskie laury w europejskim czempionacie liczy się również Miko Marczyk, który plasuje się na trzecim miejscu w łącznej klasyfikacji. Łodzianin, który ma już na swoim koncie trzecie miejsce w ERC w 2021 roku ma w tym roku szansę na poprawienie tego wyniku. Reprezentant ORLEN Team rozpoczynał swoją rajdową karierę w mistrzostwach regionu śląskiego, a w Rajdzie Śląska triumfował już dwukrotnie w latach 2019 i 2021. Pierwsze zwycięstwo Marczyka na Śląsku dało mu jednocześnie pierwszy tytuł mistrza Polski i nie pobity do dziś rekord dla najmłodszego zawodnika, który sięgnął po mistrzowską koronę w krajowym czempionacie.

Rajd Śląska zakończy także tegoroczną rywalizację w mistrzostwach Polski. Przed finałową rundą lideruje Marcin Szeja, który walczy o największy w swojej karierze sukces i pierwszy mistrzowski tytuł. Poza nim szanse na najwyższy stopień na podium ma jeszcze czterech zawodników.

Lider z Ustronia zgromadził do tej pory 132 punkty. W Rajdzie Śląska jako rundzie RSMP jest jednak jeszcze do zdobycia aż 50 „oczek”. To oznacza, że Szeję mogą jeszcze powstrzymać Grzegorz Grzyb, Jakub Matulka (obaj po 111 pkt), Zbigniew Gabryś (106 pkt) oraz Łukasz Byśkiniewicz (88 pkt).

Rajd Śląska jest także rundą mistrzostw Polski samochodów historycznych (HRSMP) oraz Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP), a to sprawia, że w zawodach wystartuje aż 110 załóg.

Organizowane od 1953 r. mistrzostwa Europy (FIA ERC) to najstarszy rajdowy cykl na świecie i druga najważniejsza, po WRC (mistrzostwa świata), seria w tej dyscyplinie. Sukcesy w mistrzostwach Europy odnosili również Polacy. Po trzy tytuły na swoim koncie mają kierowcy pochodzący z województwa Śląskiego – urodzony w Dąbrowie Górniczej Sobiesław Zasada i pochodzący z Ustronia Kajetan Kajetanowicz, który w tegorocznym Rajdzie Śląska zasiądzie za kierownicą samochodu funkcyjnego i będzie pomagał organizatorom w ich debiucie w mistrzostwach Europy.

Punktacja FIA ERC przed Rajdem Śląska:

1. Paddon/Kennard 131 pkt

2. Franceschi/Mafloy 104

3. Marczyk/Gospodarczyk 91

4. Mabellini/Lenzi 71 pkt

5. Tempestini/Itu 59 pkt

6. Armstrong/Treacy 59 pkt

7. Ostberg/Barth 51 pkt

8. Simon Wagner 49 pkt

Punktacja RSMP przed Rajdem Śląska:

1. Szeja/Szeja 132 pkt

2. Grzyb/Binięda 111 pkt

3. Matulka/Dymurski 111 pkt

4. Gabryś/Syty 106 pkt

5. Byśkiniewicz/Siatkowski 88 pkt

6. Kołtun/Pleskot 63 pkt

7. Kowalczyk/Hryniuk 46 pkt

8. Sobczak/Marczewski 41 pkt

9. Marczyk/Gospodarczyk 35 pkt

10. Laskowski/Kuśnierz 33 pkt

Program Rajdu Śląska 2024:

Piątek, 11 października

· 18:00 – uroczyste rozpoczęcie zawodów (ul. Dworcowa, Katowice)

· 20:05 – OS 1: Katowice (1,85 km)

Sobota, 12 października (7 odcinków specjalnych, łącznie 96,74 km)

· 7:20 – serwis A: 15 min (Stadion Śląski, Chorzów)

· 9:00 – OS 2: Jastrzębie Zdrój (17,04 km)

· 10:00 – OS 3:Ochaby (10,8 km)

· 11:00 – OS 4: Gmina Jasienica (19,78 km)

· 13:20 – serwis B: 30 min (Stadion Śląski, Chorzów)

· 15:15 – OS 5: Jastrzębie Zdrój (17,04 km)

· 16:15 – OS 6:Ochaby (10,8 km)

· 17:15 – OS 7: Gmina Jasienica (19,78 km)

· 19:30 – OS 8: Stadion Śląski (1,5 km)

· 19:50 – serwis C: 45 min (Stadion Śląski, Chorzów)

Niedziela, 13 października (7 odcinków specjalnych, łącznie 81,56 km)

· 7:20 – serwis D: 15 min (Stadion Śląski, Chorzów)

· 8:55 – OS 9: Marklowice Górne (11,46 km)

· 9:55 – OS 10: Hażlach (17,45 km)

· 11:05 – OS 11: Województwo Śląskie (Kiczyce, 11,87 km)

· 12:40 – strefa zmiany opon: 15 min (Carbonarium Moszczenica)

· 13:10 – OS 12: Marklowice Górne (11,46 km)

· 14:10 – OS 13: Hażlach (17,45 km)

· 16:05 – OS 14: Województwo Śląskie – Power Stage (Kiczyce, 11,87 km)

· 18:30 – zakończenie rajdu (Stadion Śląski, Chorzów)

