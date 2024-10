Takie wieści przed meczem reprezentacji. Chodzi o Nicolę Zalewskiego

Powraca saga transferowa, której głównym bohaterem jest Nicola Zalewski. Kontrakt reprezentanta Polski z AS Roma dobiegnie końca w czerwcu przyszłego roku. Niewykluczone, że 22-latek przeniesie się do Besiktasu. Według tureckich mediów zwolennikiem transferu jest trener klubu ze Stambułu.

Wieści o możliwych przenosinach Zalewskiego nad Bosfor przekazał serwis sozcu.com.tr. Besiktas może spróbować wykorzystać sytuację, w której Roma będzie chciała zarobić na sprzedaży Polaka. Przypomnijmy, że zimą będzie on mógł podpisać umowę z innym klubem, ale możliwość dołączenia do niego będzie miał dopiero po zakończeniu kontraktu z rzymskim zespołem. Jeżeli 22-latek będzie chciał zmienić barwy wcześniej, konieczny będzie transfer gotówkowy.

Tureckie media sugerują, że Besiktas liczy na to, iż Roma będzie skłonna zaakceptować niską kwotę odstępnego. Jeśli kluby nie dojdą do porozumienia, to ekipa ze Stambułu może zakontraktować Zalewskiego za darmo i tym samym ściągnąć go do siebie latem. Zainteresowany pozyskaniem Polaka jest Giovanni van Bronckhorst. Holenderski szkoleniowiec Besiktasu miał dać zielone światło na przeprowadzenie transferu.

Warto wspomnieć, że pod koniec tegorocznego okna transferowego Zalewski prowadził zaawansowane negocjacje z jednym z największych rywali Besiktasu - Galatasaray. Ostatecznie reprezentant Polski postanowił zostać w Rzymie. Poskutkowało to odsunięciem od pierwszego zespołu, gdyż Roma bardzo chciała sprzedać 22-latka. Losy Polaka zmieniły się, gdy Daniele De Rossiego na stanowisku trenera zastąpił Ivan Jurić. Chorwat postanowił przywrócić Zalewskiego do drużyny.

Aktualnie urodzony w Tivoli zawodnik przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Podopieczni Michała Probierza w sobotę zagrają z Portugalczykami, a we wtorek z Chorwatami. Oba mecze zaliczane będą do Ligi Narodów UEFA.