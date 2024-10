KS Developres Rzeszów i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała zmierzą się ze sobą w spotkaniu trzeciej kolejki Tauron Ligi. Jakim rezultatem zakończy się to starcie? Relacja live i wynik na żywo meczu KS Developres Rzeszów - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl.

Rzeszowianki dobrze zaczęły sezon, bo od dwóch zwycięstw. Wicemistrzynie Polski w pokonanym polu zostawiły Moya Radomkę Radom oraz Sokół & Hagric Mogilno. W sobotę KS Developres powalczy o kolejną ligową wygraną.

Na Podkarpacie przyjedzie ekipa z Bielska-Białej. BKS BOSTIK w tym sezonie rozegrał do tej pory jeden mecz ligowy. Zakończył się on zwycięstwem nad Sokół & Hagric Mogilno. Czy siatkarki z Bielska-Białej dopiszą do swojego dorobku kolejną wygraną?

Relacja live i wynik na żywo KS Developres Rzeszów - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.