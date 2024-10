Trener odszedł z klubu PlusLigi już po miesiącu. Zdążył zrobić swoje

Ekipa Steam Hemarpol Norwida Częstochowa aspiruje do miana rewelacji tego sezonu PlusLigi. Drużyna spod Jasnej Góry zdążyła już pokonać dwóch potentatów rozgrywek - Jastrzębski Węgiel oraz ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Dyspozycja częstochowian jest o tyle zaskakująca, że przed inauguracją zmagań doszło w ich szeregach do nieplanowanej zmiany trenera.

Pierwotnie szkoleniowcem Norwida miał zostać renomowany Igor Kolaković. Niespodziewanie Serb zerwał jednak kontrakt z częstochowskim klubem, wybierając o wiele bardziej lukratywne warunki Halkbanku Ankara. Działacze spod Jasnej Góry musieli szybko znaleźć następcę. Został nim Cezar Douglas Silva z Brazylii pod wodzą którego Norwid spisuje się bardzo dobrze.

- Te losy potoczyły się dla nas bardzo dobrze, ponieważ zbudowany marketing na kontrakcie podpisanym z Igorem odniósł swój efekt. W świat poszła informacja, że budujemy silny zespół. To był ten pierwszy element, który miał to pokazać. To ułatwiło nam zbudowanie zespołu. Zresztą Igor zbudował go wspólnie z Łukaszem Żygadło i wydaje się, że zbudował go dobrze. Na tę chwilę nie widać braków. Oczywiście zamiana trenera w pewnym momencie wytrąciła nas z planów założonych na ten sezon, ale szczęśliwie wróciliśmy do rozmów z Cezarem. Mieliśmy już z nim kontakt wcześniej - przyznał wiceprezes Norwida, Lesław Walaszczyk w magazynie #7Strefa.

ZOBACZ TAKŻE: Paweł Zatorski skomentował swój uraz. "Mam nadzieję, że obejdzie się bez szycia"

O sprawie Kolakovicia pisaliśmy na początku czerwca. Wówczas działacze klubu nie ukrywali rozgoryczenia, ale na ich szczęście - udało się wszystko należycie poukładać - zarówno organizacyjnie, jak i sportowo.

- Menedżer trenera powinien zadzwonić i ponegocjować. Tak powinno to wyglądać w zdrowym świecie. Wyglądało to inaczej, ale na koniec cieszymy się, że się dobrze skończyło. Mamy wypracowane porozumienie zaakceptowane przez obydwie strony - przyznał Walaszczyk.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała dyskusja w załączonym materiale wideo.