Kto był najdłużej na pierwszym miejscu rankingu WTA? To prawdziwa legenda

Najwięcej tygodni na pozycji liderki rankingu WTA



Poszukując zawodniczki, która najwięcej tygodni spędziła na pierwszym miejscu zestawienia singlowego WTA, należy sięgnąć pamięcią do lat 80. i 90. XX wieku. Wtedy prawdziwą dominatorką w kobiecym tenisie była Niemka Steffi Graf. Legendarna tenisistka prowadziła w rankingu łącznie przez 377 tygodni. To znakomity wyczyn. Wydaje się, że długo nikt go nie pobije.

ZOBACZ TAKŻE: Uśmiechnięta Iga Świątek świętuje! Na to zdjęcie czekali fani

Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Martina Navratilova, która w trakcie kariery reprezentowała Czechy i Stany Zjednoczone. Na pozycji liderki rankingu WTA spędziła w sumie 332 tygodnie. Podium uzupełnia Amerykanka Serena Williams. Była najlepszą tenisistką świata łącznie przez 319 tygodni. W czołowej piątce znajdują się jeszcze Amerykanka Chris Evert i Szwajcarka Martina Hingis.

Kto najwięcej tygodni spędził na pierwszym miejscu rankingu WTA?



Drugim ciekawym zestawieniem jest to, które wskazuje na liczbę tygodni z rzędu na pozycji liderki światowego rankingu. Tu pierwsze miejsce wspólnie dzierżą Steffi Graf i Serena Williams. Obie prowadziły łącznie przez 186 tygodni. Drugie miejsce zajmuje Martina Navratilova, której najdłuższa seria to aż 156 tygodni. Czołową piątkę tego zestawienia uzupełniają Australijka Ashleigh Barty (114 tygodni) i Chris Evert (113 tygodni).

Wszystkie liderki rankingu WTA w historii. Wymienisz je wszystkie? Zobacz galerię

Jak w historycznych zestawieniach wypada Iga Świątek?



Polskich kibiców z pewnością interesuje pozycja Igi Świątek w historycznych tabelach. Dokładnie 7 października Polka rozpoczęła 124. tydzień na miejscu liderki światowego rankingu. W międzyczasie miała jednak małą przerwę. W rankingu największej liczby tygodni na prowadzeniu zajmuje siódme miejsce. Poza wcześniej wspomnianą piątką, przed nią jest jeszcze Monica Seles. Ta liderką była w sumie przez 178 tygodni.

Pierwsza seria Igi Świątek na pozycji liderki rankingu WTA w latach 2022-2023 liczyła dokładnie 75 tygodni z rzędu. Daje jej to 12. miejsce w tabelach historycznych. Obecnie Polka prowadzi w zestawieniu przez 49 tygodni, co jest 17. wynikiem. To pokazuje, że mimo młodego wieku już teraz zaliczana jest do największych tenisistek w historii. Przed nią jeszcze wiele lat grania na wysokim poziomie i może tylko śrubować swoje rekordy. Z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Czy Iga Świątek utrzyma prowadzenie w 2024 roku?



Ostatnie tygodnie są trudne dla Igi Świątek. Polka zrezygnowała z udziału w czterech prestiżowych turniejach cyklu WTA. W konsekwencji straciła sporo punktów rankingowych. Niebezpiecznie blisko jest już Aryna Sabalenka. Najbliższe tygodnie miały być kluczowe w kontekście tego, czy Iga Świątek utrzyma pozycję najlepszej tenisistki na świecie, ale teraz już wiemy, że straci ją 28 października.

Polsat Sport