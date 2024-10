FIFA chce dialogu z kluczowymi organizacjami piłkarskimi. Jaka przyszłość czeka światowy futbol?

Cała sytuacja ma związek z publikacją treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dotyczył sprawy byłego piłkarza - Lassany Diarry. 4 października 2024 TSUE wydał wyrok, który uznaje niektóre przepisy FIFA dotyczące transferów za niezgodne z prawem unijnym.

To orzeczenie może mieć ogromny wpływ na stabilność kontraktową w świecie piłki. W bardzo dużym uproszczeniu - zawodnicy będą mieli mniej wątpliwości przy jednostronnym rozwiązaniu kontraktu z klubem, a to może znacznie ułatwić ich przenosiny do nowego klubu, a całą sytuację porównuje się do słynnego wyroku Bosmana z 1995 roku.



FIFA przez długi czas nie odnosiła się w wyczerpujący sposób do sprawy, aż do poniedziałku 14 października, gdy dyrektor Departamentu Prawnego FIFA – Emilio Garcia Silvero zapowiedział otwarcie globalnego dialogu w tej sprawie.



FIFA tematem rozmów ze środowiskiem chce uczynić odpowiednie parametry do obliczenia odszkodowania za złamanie umowy, sankcje za naruszenie umowy oraz mechanizm wydawania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC), który jest niezbędny do zmiany barw klubowych.



Organizacjami, z którymi musi liczyć się FIFA są przede wszystkim FIFPRO oraz European Leagues. Ich zdaniem kolejnym krokiem w rozwiązaniu sytuacji byłoby zawarcie układu zbiorowego pracy, który regulowałby ostatecznie kwestie współpracy na linii zawodnicy – kluby. To rozwiązywałoby wiele punktów zapalnych na styku autonomii decyzyjnej FIFA i UEFA oraz prawa unijnego, ale… wymagałoby uwzględnienia zdania zawodników, którym ostatnio jest ze światową organizacją nie po drodze.



Mowa między innymi o napięciach związanych z intensywnym kalendarzem rozgrywek, na który piłkarze oraz organizacje takie jak FIFPRO nie tylko bardzo narzekają, ale także otwarcie składają na tę decyzję skargę do Komisji Europejskiej.



W poniedziałek Związek piłkarzy zawodowych (FIFPRO), organizacja zrzeszająca wiodące ligi europejskie EPFL oraz nienależąca do niej hiszpańska La Liga złożyły wspólną skargę do organów antymonopolowych Unii Europejskiej przeciwko FIFA, której zarzucają "nadużycie" przy ustalaniu terminarza meczów międzynarodowych.



To oznacza, że współpraca wszystkich podmiotów może być dość skomplikowana i burzliwa. To pierwszy od dawna tak otwarty krok FIFA w kierunku innych organizacji przy decydowaniu o nowym kształcie systemu transferowego czy organizacji rozgrywek. Zgodnie z tendencją prawa unijnego możemy spodziewać się, że o takich kwestiach będzie decydować coraz więcej organizacji i podmiotów, których wielokrotnie podnoszony już głos nie był wcześniej wysłuchany.