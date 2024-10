"Ronaldo słabszy, ale skuteczny". Portugalskie media wydały opinię po meczu z Polską

Skuteczność strzelecka Cristiano Ronaldo to najlepszy argument za wystawianiem kapitana Portugalii w pierwszym składzie - twierdzą portugalskie media. Przypominają, że w drugiej połowie meczu z Polską w Warszawie, wygranego 3:1, trener Roberto Martinez zdjął z boiska napastnika Al-Nassr.

Komentatorzy telewizji CM TV oraz A Bola TV wskazują, że w sobotnim występie widać było, że Ronaldo ma coraz mniejszą wydajność w reprezentacji Portugalii.

Także reporterzy stacji Sport TV zauważają mniejszą aktywność kapitana portugalskiej kadry na boisku, przypominając, że Ronaldo pomimo toczącej się od kilku lat debaty nad sensem wystawiania go w pierwszym składzie wciąż jest skuteczny jako napastnik.

Lizbońska stacja odnotowuje, że we wszystkich trzech spotkaniach tegorocznej LN w grupie A1 - przeciwko Chorwacji, Szkocji oraz Polsce - to właśnie Cristiano Ronaldo zalicza trafienie.

W podobnym tonie wypowiada się telewizja dziennika "A Bola". Jej komentatorzy przypominają, że domniemany konflikt na mundialu w Katarze w 2022 r. między ówczesnym szkoleniowcem Portugalii Fernando Santosem a Ronaldo wybuchł właśnie dlatego, że trener nie widział dla kapitana miejsca w wyjściowym składzie.

"Te wątpliwości co do obecności Cristiano Ronaldo w wyjściowej jedenastce wciąż istnieją, ale faktem jest, że on wciąż strzela gole” - ocenili komentatorzy A Bola TV.

Zdobyty w sobotę przez Ronaldo na Stadionie Narodowym w Warszawie gol jest 133. trafieniem Portugalczyka, który śrubuje własny rekord świata.

Na drugim miejscu najlepszych snajperów jest Argentyńczyk Lionel Messi, który dla swojej reprezentacji zdobył dotychczas 109 bramek.

PI, PAP