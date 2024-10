Nie żyje utytułowany sztangista. Był medalistą mistrzostw Polski

Polskie środowisko sportowe zostało wstrząśnięte tragiczną śmiercią Różańskiego, młodego i utalentowanego sztangisty, który zginął w wypadku samochodowym 13 października. 26-latek był wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski oraz reprezentował kraj na zagranicznych zawodach, zdobywając uznanie wśród sportowców i kibiców. Jego śmierć została potwierdzona przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów oraz jego były klub, KS Budowlani Opole, które złożyły kondolencje rodzinie i bliskim zawodnika.

Różański od początku kariery startował w najcięższej kategorii wagowej, odnosząc sukcesy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. W 2017 roku zdobył srebrny medal na mistrzostwach Polski seniorów oraz uplasował się na 8. miejscu w Mistrzostwach Europy U-20. W kolejnych latach kontynuował swoją sportową karierę, zdobywając medale w kategoriach U-20 i U-23, a także reprezentując Polskę na Mistrzostwach Europy U-23.

Jego odejście to ogromna strata dla polskiego sportu. Wiele osób wspomina go jako pełnego pasji zawodnika, który z determinacją dążył do sukcesów, stając się wzorem dla młodszych pokoleń w podnoszeniu ciężarów.