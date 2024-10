Kim jest Wim Fissette - nowy trener Igi Świątek?

Fissette to 44-letni Belg, który w latach 2009-2011 współpracował ze swoją rodaczką Kim Clijsters. W 2013 roku został trenerem Sabie Lisicki, a w kolejnym sezonie pomagał Simonie Halep. W latach 2015-2016 pracował z Wiktorią Azarenką, do której wrócił ponownie na dwa sezony w latach 2018-2020. W międzyczasie trenował Johannę Konta oraz Angelique Kerber. Ostatnie lata to z kolei współpraca z Naomi Osaką oraz Zheng Qinwen.

Jak widać, lista nazwisk jest imponująca. Dotyczy to również sukcesów. Pod jego wodzą Klijsters trzykrotnie wygrała turnieje wielkoszlemowe - US Open 2009-2010 oraz Australian Open 2011. Z Lisicki cieszył się z awansu do finału Wimbledonu w 2013 roku, eliminując w półfinale Agnieszkę Radwańską. Z Halep dotarł do finału Roland Garros rok później.



Jako szkoleniowiec Konty doprowadził ją do półfinału Wimbledonu w 2017 roku. Dzięki temu tenisistka stała się pierwszą Brytyjką, która dotarła do tego szczebla turnieju od 1978 roku. To był jednocześnie jej największy sukces w karierze, podobnie jak życiowy awans na czwarte miejsce w rankingu WTA. Z Kerber wygrał dwa turnieje - z czego jeden to Wimbledon w 2018 roku. Z Osaką wygrał US Open 2020 oraz Australian Open 2021.



Fissette ma żonę i dwójkę dzieci. Jego hobby to golf, piłka nożna i bieganie.



Belg jako trener wielu tenisistek, dwukrotnie rywalizował ze Świątek - w obu przypadkach jako szkoleniowiec Osaki. W 2022 roku w finale turnieju w Miami Polka wygrała 6:4, 6:0, natomiast w drugiej rundzie French Open triumfowała 7:6, 1:6, 7:5.



Przypomnijmy, że Polka zrezygnowała z udziału w azjatyckim tourze, szykując się na listopadowe zmagania WTA Finals.