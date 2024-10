Mistrzowie Macedonii Północnej, którzy przez trzy kolejki zajmowali przedostatnie miejsce w tabeli, sprawili jedną z największych niespodzianek tej edycji rozgrywek, remisując przed tygodniem 24:24 ze Sportingiem Lizbona, liderem grupy A, który w tym sezonie już pokonał: Orlen Wisłę 34:29, Fredericię 37:19 i Veszprem 39:30.

ZOBACZ TAKŻE: Cenne zwycięstwo! Chrobry Głogów nadal niepokonany w europejskich pucharach

Płocczanie fatalnie rozpoczęli rozgrywki. Po czterech kolejkach nie mają ani jednego punktu, przegrali: ze Sportingiem na inaugurację oraz z Dynamem Bukareszt 26:28, PSG 23:24 i z Fuechse Berlin 24:25.

Przed rokiem Orlen Wisła pierwsze punkty wywalczyła dopiero w 6. kolejce, a na koniec udało jej się awansować do fazy play off, gdzie przegrała rywalizację o awans do ćwierćfinału z PSG.

W niedzielę rozegrała pierwszy ligowy mecz o punkty z wicemistrzem Polski Industrią Kielce. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem płocczan 29:25. Po dniu odpoczynku, drużyna rozpoczęła przygotowania do meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów.

- To dla nas kluczowy mecz. Musimy skupić się tylko i wyłącznie na sobie i na piłce ręcznej. To będzie skomplikowany pojedynek, ponieważ w Lidze Mistrzów wszyscy nasi przeciwnicy są silni, ale przed własną publicznością, którą proszę o masowe przybycie i stworzenie gorącej atmosfery, takiej, jaką potrafią przygotować na tak specjalnych meczach jak właśnie ten, wszystko jest możliwe. Naszym celem jest wygranie tego spotkania - zapewnił trener Sabate.

Pewny walki do ostatniej minuty i zdobycia pierwszego kompletu punktów jest Michał Daszek.

- Mecz z Pelisterem jest dla nas najważniejszy. Musimy podejść do tego spotkania bardzo skoncentrowani i grać odważnie. Bardzo ważne będzie dla nas wsparcie naszych kibiców, będziemy bardzo ich potrzebować. Pelister jest niebezpieczny, co pokazał chociażby ich ostatni mecz ze Sportingiem, ale my jesteśmy świadomi swojej wartości. Czas zagrać bardzo dobre spotkanie i zdobyć pierwsze punkty w Lidze Mistrzów – zaznaczył kapitan płockiej drużyny.

Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - Eurofarm Pelister na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

KP, PAP