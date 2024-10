Niewielka strata Kajetanowicza po pierwszym dniu Rajdu Europy Centralnej

To był długi dzień, choć bez wielu kilometrów ścigania. Na rano zaplanowany został odcinek testowy, po którym załogi udały się do Hradczan. W królewskiej dzielnicy Pragi zorganizowana została wyjątkowa Ceremonia Startu. Po południu rozegrane zostały dwa oesy, najpierw krótki SSS Velká Chuchle (2,55 km), a następnie – już po zmroku – OS 2 Klatovy 1 (11,78 km). Na pierwszej próbie Kajetanowicz i Szczepaniak zajęli drugie miejsce, tracąc 0,9 sekundy do zwycięzców. Drugi oes to czwarty czas. Na koniec dnia Polacy zajmują czwarte miejsce, tylko 5,6 sekundy za liderami i 1,5 sekundy za podium.



– Przejechaliśmy prawie piętnaście kilometrów Rajdu Europy Centralnej, przed nami jeszcze blisko trzysta, więc sporo do zrobienia. Jeszcze troszkę muszę testować ustawienia, ponieważ sporo czasu upłynęło od ostatniego asfaltowego rajdu, na którym się ścigałem. Na ostatni odcinek wybraliśmy zupełnie inną kombinację opon, niż cała czołówka. Spisywały się nieźle, ale nie jestem pewien, czy to był dobry wybór. Muszę to przemyśleć, przeanalizować. Piątek będzie długim dniem – czekają nas dwie wymagające pętle. Z pewnością zmieni się temperatura, może pojawić się trochę mgły. Mam nadzieję, że szybko znajdziemy jeszcze lepsze ustawienia, chociaż nie jest źle. Czuję się dobrze w samochodzie, mam przyjemność z jazdy. Myślę, że to jest bardzo ważne na tak szybkich trasach. Po pierwszym etapie wielu zawodników jest za nami, co po tak długiej przerwie, myślę że jest dobrym wynikiem. Będę spał spokojnie – powiedział Kajetan Kajetanowicz, mistrz świata WRC2 Challenger.



Piątek liczy łącznie sześć odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 110 kilometrów. Najpierw załogi pokonają drugi przejazd OS Klatovy (11,78 km), który wystartuje o godzinie 8:02. Następnie rozegrany zostanie OS 4 Strašín 1 (26,69 km, godz. 9:32), OS 5 Šumavské Hoštice 1 (16,85 km, godz. 10:42) i ponownie OS 6 Klatovy 3 (11,78 km, godz. 13:11). Po przerwie na oddalony serwis ponownie pojawią się na odcinku Strašín (godz. 16:14) i Šumavské Hoštice (godz. 17:24).



Rajd Europy Centralnej 2024 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS 2:



1. Griazin/Aleksandrow (Citroën C3 Rally2) 8:17,1

2. Mareš/Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +1,7

3. Marczyk/Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2) +4,1

4. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +5,6

5. Griebel/Braun (Škoda Fabia RS Rally2) +10,5

6. McErlean/Fulton (Škoda Fabia RS Rally2) +12,1

7. Creighton/Regan (Ford Fiesta Rally2) +20,8

8. Potty/Herman (Citroën C3 Rally2) +21,5

9. Kremer/Kremer (Škoda Fabia RS Rally2) +31,0

10. Cvrček/Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) +34,3

Informacja Prasowa