Pierwsze mecze Pucharu Polski siatkarzy 2025 za nami! Poznaliśmy pary drugiej rundy

Pierwsza runda Pucharu Polski siatkarzy za nami! W tej fazie rozegrano siedem spotkań, których zwycięzcy awansowali do dalszej rywalizacji. Kto zagra w drugiej rundzie Pucharu Polski siatkarzy? Jakie będą pary na tym etapie rywalizacji?

W Pucharze Polski siatkarzy 2025 zagra łącznie 29 drużyn – cztery z rozgrywek wojewódzkich, trzynaście z drugiej ligi, sześć z PLS 1. Ligi oraz sześć z PlusLigi. Turniej finałowy który zostanie rozegrany w dniach 12–13 marca w Tauron Arenie Kraków.

Drużyny rozegrają cztery rundy wstępne, które wyłonią dwóch uczestników ćwierćfinałów. Na tym etapie do rywalizacji włączy się sześć zespołów z PlusLigi, które zajmą czołowe miejsca w tabeli po pierwszej rundzie fazy zasadniczej.

Rozegrano już mecze pierwszej rundy nowej edycji Pucharu Polski. Wyłoniły one siedem ekip, które awansowały do dalszego etapu rozgrywek. Poznaliśmy również pary drugiej rundy zmagań, która zostanie rozegrana 20 listopada. Na tym etapie do rywalizacji dołączą przedstawiciele PLS 1. Ligi (WKS Czarni Radom, ChKS Chełm, MCKiS Jaworzno, PZL Leonardo Avia Świdnik oraz CUK Anioły Toruń).

Pierwsza runda Pucharu Polski siatkarzy 2025:

2024-10-16: UKS ŻAK Krzeszyce – Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów 0:3 (22:25, 20:25, 23:25)

2024-10-16: Resursa Łódź – Volley Team Żychlin 0:3 (23:25, 22:25, 22:25)

2024-10-16: KS Camper Wyszków – Necko Augustów 1:3 (25:22, 22:25, 22:25, 22:25)

2024-10-16: SPS Cargill Słupca – KRISHOME Września 1:3 (21:25, 25:23, 16:25, 22:25)

2024-10-16: SPS Walce – AS PANS Nysa 3:0 (25:18, 25:21, 25:20)

2024-10-16: ProNutiva SKK Belsk Duży – SMS PZPS Spała II 1:3 (22:25, 21:25, 25:20, 23:25)

2024-10-16: UKS Volley Wyszków – SMS PZPS Spała 2:3 (25:23, 26:24, 18:25, 21:25, 6:15).

Druga runda Pucharu Polski siatkarzy 2025:

2024-11-20: Necko Augustów – WKS Czarni Radom

2024-11-20: SUS Travel Elephant Trzebiatów – Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów

2024-11-20: Trefl Gdańsk II – CUK Anioły Toruń

2024-11-20: KRISHOME Września – SMS PZPS Spała

2024-11-20: Volley Team Żychlin – CHKS Chełm

2024-11-20: SMS PZPS Spała II – PZL Leonardo Avia Świdnik

2024-11-20: IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice – KS Enea Energetyk Poznań

2024-11-20: SPS Walce – MCKiS Jaworzno.