Kibice spod Jasnej Góry z rozrzewnieniem mogą wspominać nie tak odległe czasy, gdy Skra rywalizowała na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, a przez chwilę była nawet blisko czołowych lokat. W odstępie kilku lat wszystko runęło niczym domek z kart i teraz klubowi grozi degradacji do trzeciej ligi.

Powody tego są co najmniej trzy - pierwszy to infrastruktura, ponieważ częstochowianie długo musieli rywalizować poza swoim obiektem, który czekał na modernizację. Teraz mogą grać u siebie, ale wciąż bez kibiców, bo stadion nie ma... trybun.



Drugi powód to forma sportowa, która odbiegała od optymalnej. Trzeci powód to problemy finansowe, które mają wpływ na obecną sytuację Skry. Częstochowianie przystąpili do rozgrywek z minus siedmioma punktami.



Deficyt udało się już odrobić, ale strata do bezpiecznej lokaty wynosi aż osiem "oczek". Piłkarze ze "Świętego Miasta" ponieśli ostatnio dwie porażki z rzędu.



Olimpia znajduje się w znacznie bardziej komfortowej sytuacji - na dziewiątym miejscu z passą trzech spotkań bez porażki. Grudziądzanie muszą jednak trzymać rękę na pulsie, ponieważ z rozgrywek Betclic 2. Ligi spada aż pięć drużyn (cztery bezpośrednio, jedna po barażach).



W poprzednim sezonie oba mecze Skry z Olimpią kończyły się bezbramkowymi remisami.



