Karta walk KSW 99. Kto walczy?

Przed nami KSW 99. W walce wieczoru gali w Gliwicach dojdzie do starcia, na szczycie kategorii ciężkiej. Rękawice skrzyżują Stefan Vojcak (8-1) i Michal Martinek (11-5). Łącznie na kibiców czeka 9 pojedynków. Oto karta walk gali KSW 99.

W nadchodzący weekend odbędzie się gala KSW 99, które ostatecznie zostanie zorganizowane nie w czeskiej Ostrawie, lecz w Polsce, a konkretnie w PreZero Arenie Gliwice. Na ostatnim etapie, przedstawiciele organizacji zdecydowali się na zmianę miejsca wydarzenia.

Przypomnijmy, że jedno starcie wypadło z karty walk sobotniej walki. Pojedynek pomiędzy Janem Sirokym oraz Gino van Steenisem zostało odwołane z powodu kontuzji żeber Czecha.

W walce wieczoru zmierzą się zawodnicy z czołówki wagi ciężkiej. Drugi w rankingu kategorii Stefan Vojcak zmierzy się z piątym Michalem Martinkiem. Słowak w swoim ostatnim pojedynku na KSW 94 zwyciężył przez nokaut z Brazylijczykiem Ricardo Praselem. Były mistrz federacji Oktagon MMA podchodzi do tego starcia po wygranej na KSW 93 w Paryżu z Princem Aounallahem.

W co-main evencie gali KSW 99 dojdzie do starcia w wadze półśredniej - Matus Juracek (11-3) skrzyżuje rękawice z Kacprem Koziorzębskim (10-6). Ponadto do klatki w Lubinie wejdą m.in. Maciej Różański (14-5), Wojciech Kazieczko (4-2), czy Bartosz Kurek (2-0). Na kibiców łącznie czeka 9 walk.

Karta walk gali KSW 99:

120.2 kg: Stefan Vojcak (8-1) vs. Michal Martinek (11-5)

77.1 kg: Matus Juracek (11-3) vs. Kacper Koziorzębski (10-6)

93 kg: Maciej Różański (14-5) vs. Vojtech Garba (8-5)

CW 80 kg: Adam Niedźwiedź (8-4-1) vs. Viktor Cervinsky (4-1)

65.8 kg: Wojciech Kazieczko (4-2) vs. Josef Stummer (4-1)

93 kg: Vasil Ducar (3-3) vs. Bartosz Kurek (2-0)

61.2 kg: Hanka Gelnarova (0-0) vs. Dominika Steczkowska (0-1)

CW 68.5 kg: Michał Sobiech (5-2) vs. Karol Kutyła (8-6)

61.2 kg: Tobiasz Le (4-2) vs. Matej Val (5-1)

Polsat Sport