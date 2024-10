Krakowski zespół zasłużył na miano rewelacji pierwszej części sezonu. Drużyna prowadzona przez Dawida Kroczka zdobyła 23 punkty i zajmuje trzecie miejsce w tabeli ze stratą dwóch pkt do liderującego Lecha.

Cracovia do tego spotkania przystąpi w lepszych nastrojach, gdyż w ostatniej kolejce pokonała 4:2 na wyjeździe Śląsk Wrocław. Z kolei poznaniacy przegrali niespodziewanie u siebie 1:2 z Motorem Lublin. Podczas ostatniej przerwy trener Dawid Kroczek nie miał pełnego komfortu pracy, gdyż aż ośmiu zawodników Cracovii wypełniało reprezentacyjne obowiązki.

- Dopiero w czwartek miałem całą drużynę na treningu. Zdaję sobie sportowej że czeka na ciekawy mecz i to ze strony kibicowskiej i sportowej – powiedział opiekun "Pasów".

Kroczek nie ma wątpliwości, że jego piłkarzy czeka spore wyzwanie.

- Lech to zespół z najwyższego poziomu w ekstraklasie. Jest sukcesywnie budowany potrafi zdobywać mistrzostwo Polski, grać w pucharach. My jednak wychodzimy z przekonania, że nie ma drużyny, z którą nie da się wygrać. Wiemy, jakie są silne strony Lecha, ale chcemy skupiać się na sobie, jesteśmy w stanie grać o komplet punktów, jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani. Spotkanie z Lechem powinno być bardzo ciekawe, bo grają zespoły, które są wysoko w tabeli – podkreślił.

Znakiem firmowym Cracovii w tym sezonie jest m.in. umiejętność odrabiania strat. Tak było ostatnio we Wrocławiu, gdy Śląsk szybko objął prowadzenie 2:0, lecz potem „Pasy” zdobyły cztery bramki.

- Niezależnie od tego z kim się mierzymy nigdy nie gramy na remis. Nie współpracujemy z żadnym psychologiem, to moja rola i sztabu, aby osiągać dobre rezultaty. Odrobienie straty we Wrocławiu bardzo nas cieszy, to dobry prognostyk na przyszłość. Wiemy jednak, że nie zawsze przegrywając 0:1 czy 0:2 uda się wygrać. Musimy być skoncentrowani od początku, liczę że teraz tak będzie – stwierdził krakowski szkoleniowiec.

Przeciwko Lechowi nie będzie mógł zagrać jeden z filarów defensywy – Jakub Jugas, który podczas meczu we Wrocławiu uszkodził sobie więzadła w kolanie. Wygląda na to, że czeskiego stopera czeka dłuższa przerwa.

- Widzieliśmy, jak wyglądała sytuacja z Jakubem. Jest problem. Co do reszty zawodników, to zobaczymy do ostatniego dnia przed meczem, jakie będzie zestawienie jedenastki – wyjaśnił Kroczek.

Wszystko wskazuje na to, że Jugasa zastąpi Arttu Hoskonen. We wtorek Fin w meczu swojej reprezentacji z Anglią przegranym 1:3 zdobył honorową bramkę. Problemy zdrowotne ma także młodzieżowiec Filip Rózga.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Cracovia - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 20:15.

PAP