Powiedzieć, że goście są faworytami tego spotkania, to jak nic powiedzieć. Lublinianie to wicelider tabeli z czterema punktami straty do prowadzącego PGE Projektu Warszawa, ale z bagażem dwóch meczów więcej do rozegrania. Ponadto ekipa ze wschodniej Polski jest jedynym zespołem bez porażki. Wilfredo Leon i spółka wygrali ostatnio u siebie ze Ślepskiem Malow Suwałki 3:1.

GKS znajduje się na przeciwległym biegunie. Drużyna ze stolicy Górnego Śląska znajduje się na przedostatniej lokacie z mizernym bilansem jednej wygranej i aż sześciu porażek. Katowiczanie ostatnio mocno postawili się na wyjeździe Asseco Resovii Rzeszów, przegrywając po zaciętym boju 1:3.



Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Bogdanka LUK Lublin od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.