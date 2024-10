Zaczniemy od wizyty w Trójmieście, gdzie Trefl Gdańsk podejmie PSG Stal Nysa. Oba zespoły nie najlepiej rozpoczęły ten sezon. Gdańszczanie w sześciu meczach odnieśli tylko dwie wygrane, a w sumie uzbierali osiem punktów. Dwa razy mniejszy dorobek ma Stal, który raz schodziła z parkietu zwycięsko oraz poniosła cztery porażki z rzędu. Drużyna z Opolszczyzny znajduje się tuż nad strefą spadkową.

Wieczorem do Częstochowy na spotkanie ze Steam Hemarpol Norwidem zjawi się Barkom Każany Lwów. Tutaj faworyt jest wyraźny w postaci gospodarzy, którzy aspirują do miana "czarnego konia" rozgrywek. Miejscowi kilka dni temu pokonali na wyjeździe Stal Nysa 3:1 i zajmują siódme miejsce w tabeli. Wygrana za pełną pulę pozwoli częstochowianom nie tylko umocnić się w górnej połówce klasyfikacji, ale nawet zbliżyć do ścisłej czołówki! Barkom to z kolei outsider zmagań i jedyny zespół nie tylko bez wygranej, ale nawet bez zdobyczy punktowej.



W niedzielę nie zabraknie także rywalizacji kobiet. W jedynym zaplanowanym na niedzielę starciu Tauron Ligi ekipa Chemika Police podejmie BKS Bielsko-Biała. Wyżej notowane są przyjezdne, które dotychczas rozegrały dwa spotkania, mając na koncie zwycięstwo i porażkę. Z kolei policzanki po triumfie na inaugurację dwukrotnie schodziły z parkietu pokonane.

Plan siatkarskich transmisji na antenach Polsatu Sport:

PlusLiga: Trefl Gdańsk - PSG Stal Nysa godz. 14:45 (Polsat Sport, Polsat Box Go)

PlusLiga: Steam Hemarpol Norwid Częstochowa - Barkom Każany Lwów godz. 20:30 (Polsat Sport, Polsat Box Go)

Tauron Liga: Lotto Chemik Police - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała godz. 17:30 (Polsat Sport, Polsat Box Go)