Świetna forma Hiszpana! Trzecie zwycięstwo w sezonie

Sześciokrotny mistrz świata w klasie MotoGP Hiszpan Marc Marquez wygrał w niedzielę na torze Phillip Island w Australii 17. rundę motocyklowych mistrzostw świata. To jego trzecie zwycięstwo w sezonie.

Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej MotoGP Hiszpan Jorge Martin (obaj Ducati-Gresini), który stracił 0,997 s, a trzeci był obrońca tytułu Włoch Francesco Bagnaia (Ducati) - strata 10,100 s.

Martin doskonale wystartował i prowadził w wyścigu do połowy dystansu. Natomiast bardzo zły start miał Marquez, który się spóźnił i spadł do środka stawki. Jednak później Hiszpan pokazał wielką klasę, systematycznie odrabiał straty, doszedł do czołówki.

Na dwa okrążenia przed metą znalazł się tuż za prowadzącym Martinem, po chwili go wyprzedził i minimalną przewagę utrzymał do mety.

Drugie miejsce Martina powiększyło jego przewagę nad dwukrotnym mistrzem MotoGP Bagnaią w klasyfikacji generalnej do 20 punktów. Hiszpański lider zgromadził 424 pkt, trzeci jest Marquez mający na koncie 345 pkt.

W Moto2 zwyciężył Hiszpan Fermin Aldeguer (Boscoscuro). Lider cyklu Japończyk Ai Ogura (Boscoscuro) był czwarty i nadal prowadzi w mistrzostwach świata z dorobkiem 241 pkt. Drugi jest Hiszpan Aron Canet (Kalex) - 176.

W klasie Moto3 najszybszy był lider cyklu Kolumbijczyk David Alonso (KTM). Ma już zgromadzone 346 pkt, a drugi Hiszpan Daniel Holgado (KTM) tylko 232 pkt.

Kolejną, 18. rundą motocyklowych MŚ będzie 27 października Grand Prix Tajlandii.

