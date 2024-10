Polska górą na piłkarskich mistrzostwach świata! Ćwierćfinał na wyciągnięcie ręki

Piłkarska reprezentacja Polski kobiet do lat 17 sięgnęła po zwycięstwo podczas tegorocznej edycji mistrzostw świata, pokonując Zambię 2:0. Biało-Czerwone są o krok od awansu do ćwierćfinału jednej z najważniejszych imprez w świecie futbolu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek młodzieżowe reprezentantki Polski rozegrały swój drugi mecz podczas tej edycji czempionatu. Tym razem stanęły naprzeciwko zawodniczek z Zambii, których pokonanie, jak się okazało, nie stanowiło dla Biało-Czerwonych większego problemu.

Polki otworzyły wynik spotkania już w 7. minucie, kiedy to do bramki rywalek trafiła Kinga Wyrwas. Na drugie trafienie w tym spotkaniu trzeba było chwilę poczekać, jednak już moment po zakończeniu przerwy prowadzenie naszej reprezentacji podwyższyła Weronika Arasniewicz. Tym samym Biało-Czerwone przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając mecz 2:0. Należy podkreślić, że to pierwszy triumf Polski w historii tego turnieju.

Warto przypomnieć, że było to już drugie spotkanie polskich piłkarek podczas tegorocznych mistrzostw świata. Wcześniej zmierzyły się z Japonkami, z którymi bezbramkowo zremisowały. Dzięki tym wynikom Polki obecnie plasują się na pierwszym miejscu w grupie D z czterema punktami na koncie, co oznacza, że do awansu do ćwierćfinału czempionatu brakuje im zaledwie jednego "oczka".

W swoim następnym spotkaniu Biało-Czerwone zmierzą się z Brazylijkami, które do tej pory wygrały z Zambijkami i przegrały z Japonkami. To starcie odbędzie się w środę 23 października.