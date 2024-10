Gorzki powrót Zalewskiego. Roma przegrała w hicie kolejki Serie A

W hicie ósmej kolejki włoskiej Serie A, AS Roma przegrała na własnym stadionie z Interem Mediolan 0:1. Bramkę dla "Nerazzurrich" zdobył Lautaro Martinez. W szeregach gości 72 minuty zagrał Nicola Zalewski, jednak z pewnością nie zaliczy tego występu do udanych. Polak popełnił błąd, który przyczynił się do straty bramki przez ekipę "Giallorossich".

Od pierwszego gwizdka sędziego inicjatywę przejęli goście, którzy ruszyli do ataku na bramkę Romy. Już w pierwszych piętnastu minutach dwukrotnie zespół gospodarzy ratował bramkarz Mile Svilar, a raz poprzeczka. W kolejnym fragmencie w szeregach Interu pojawiły się pierwsze problemy: z powodu kontuzji boisko musieli opuścić Hakan Calhanoglu oraz Francesco Acerbi. Po tych rotacjach podopieczni Ivana Jurica byli w stanie przejąć inicjatywę, jednak ich jedyny groźny strzał, w tej części meczu, z łatwością obronił Yann Sommer.

Kluczowy moment nastał w 60 minucie, kiedy po stracie Zalewskiego, do piłki wstrzelonej w pole karne dopadł Lautaro Martinez i pewnie pokonał Svilara. Było to trzecie trafienie argentyńskiego napastnika w tej edycji włoskiej ekstraklasy. Mimo wysiłków, Roma nie była w stanie doprowadzić do wyrównania, przez co przegrała drugi mecz w tym sezonie.

Dzięki tej wygranej obecni mistrzowie Włoch wyprzedzili drużynę Arkadiusza Milika - Juventus - i wskoczyli na fotel wicelidera tabeli Serie A, natomiast rzymianie utrzymali dziesiąte miejsce.

Nicola Zalewski (Roma) został zmieniony w 72. minucie meczu przez Tommaso Baldanziego i wygwizdany przez kibiców. Reprezentant Polski znalazł się w wyjściowej jedenastce "Giallorossich" pierwszy raz od momentu odsunięcia go od składu. Inny z Polaków - Piotr Zieliński - nie znalazł się w kadrze meczowej Interu z powodu kontuzji uda.

AS Roma - Inter Mediolan 0:1 (0:0)

Bramki: Lautaro Martinez 60