Nie jest to najlepszy okres dla klubu z Rzeszowa. Pięć ostatnich spotkań Asseco w lidze to cztery porażki oraz zaledwie jedna wygrana i to z ostatnim w tabeli GKS-em Katowice. Rzeszowianie zajmują 10. miejsce w tabeli, a do swojego wtorkowego rywala tracą dwa punkty.

Zespół z Częstochowy w tym sezonie udowadniał już, że potrafi radzić sobie z faworyzowanymi drużynami. Wygrane po pięciosetowych bojach z Jastrzębskim Węglem i ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle mówią same za siebie. Jak ekipa Norwida poradzi sobie Rzeszowie? Odpowiedź we wtorek.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Asseco Resovia - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa od godziny 17.30 na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport