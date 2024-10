33:0! Szokujący wynik piłkarskiego meczu

Tadżykistan i Guam to bez wątpienia nie są państwa, które kojarzy się z wielkim futbolem. W seniorskiej piłce Tadżykowie po upadku Związku Radzieckiego nigdy nie awansowali na mistrzostwa świata.

ZOBACZ TAKŻE: To zdecyduje o sytuacji Szczęsnego w Barcelonie. Hiszpanie nie mają wątpliwości

W Pucharze Azji zagrali dopiero w 2023 roku, docierając od razu do ćwierćfinału. Guam nigdy nie pojechał na duży turniej, a w rankingu FIFA zajmuje jedno z ostatnich miejsc (204 na 210 reprezentacji). Tadżykistan znajduje się na 103. pozycji.

W młodszych rocznikach Tadżykowie radzą sobie nieco lepiej. Brali udział w mundialach w 2007 i 2019 roku. W Pucharze Azji U-16 (od 2023 roku Puchar Azji U-17) udało im się wywalczyć brąz w 2006 i srebro w 2018 roku.

Eliminacje do imprezy, która w 2025 roku odbędzie się w Arabii Saudyjskiej, Tadżykistan rozpoczął od kosmicznego wyniku właśnie z Guamem. 17 bramek w 1. połowie i 16 w drugiej dało łączny rezultat 33:0. Co ciekawe, najwyższa wygrana w historii dorosłej reprezentacji Tadżykistanu też miała miejsce z Guamem (16:0).

Warto przypomnieć, że najwięcej bramek w historii futbolu padło w meczu AS Adema - SO l'Emyrne (liga madagaskarska). Gospodarze wygrali 149:0. Jeśli chodzi o mecze państwowe, to rekord dzierży Australia, która pokonała 31:0 Samoa Amerykańskie.

IM, Polsat Sport